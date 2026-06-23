Luis Caputo y Santilli se reúnen con gobernadores aliados por fondos

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrán una reunión clave este martes con gobernadores provinciales aliados.

El encuentro se desarrollará en el Palacio de Hacienda con el objetivo de encauzar las negociaciones por transferencias financieras y blindar el apoyo legislativo regional.

Negociación por recursos y asistencia a las provincias

La cumbre oficialista contará con la participación presencial de los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los jefes provinciales del norte argentino unificaron posiciones para reclamar la reactivación de partidas presupuestarias destinadas a la obra pública y fondos de asistencia social.

Desde el Palacio de Hacienda buscan ofrecer esquemas de financiamiento alternativos y destrabar deudas acumuladas a cambio de previsibilidad política en el Congreso de la Nación.

El jefe de la cartera económica intentará equilibrar las exigencias del déficit cero con las demandas urgentes de las arcas provinciales.

Contención política en plena tormenta por el caso Adorni

La reunión bilateral ocurre en un escenario de extrema sensibilidad interna para la administración central debido a las repercusiones del caso Adorni.

La tensión por la investigación patrimonial que afecta al jefe de Gabinete alteró la agenda de la Casa Rosada y obligó a los ministros a redoblar la contención de sus aliados.

Los gobernadores de este bloque peronista dialoguista resultan estratégicos para los intereses del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación.

El Gobierno nacional necesita garantizar que las delegaciones legislativas de estas provincias no acompañen la ofensiva opositora que busca activar mecanismos de control sobre el entorno presidencial.