El Banco Mundial otorgó una garantía de USD 2.000 millones para la Argentina:

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron este martes un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, un respaldo considerado clave para afrontar los próximos vencimientos en moneda extranjera.

El objetivo institucional de la medida es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capitales, en un contexto marcado por la reciente reducción del riesgo país.

Detalles del financiamiento y agenda oficial

La operación financiera convalidada por los directorios de las entidades cubrirá el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial a seis años de plazo, que contará con tres años de gracia.

Con esta estructura, se busca reducir los costos de financiamiento público y movilizar capitales privados hacia sectores como la infraestructura y las pequeñas empresas.

Como parte del procedimiento técnico, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, arribará al país para mantener mañana por la tarde una reunión oficial con el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo", señaló Cordeiro Guerra respecto del impacto del proyecto.

Contexto del mercado y programa financiero

El otorgamiento de este aval coincide con una mejora en los indicadores financieros locales.

Luego de que la calificadora Standard & Poor's elevara la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, y tras el acuerdo de paz internacional entre Estados Unidos e Irán, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos ocho años.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, precisó que la estructura financiera articulada "aprovecha los balances del BIRF y de MIGA, generando ahorros y atrayendo inversiones".

La estrategia del Palacio de Hacienda contempla la utilización de estas herramientas multilaterales dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Al respecto, el viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado la ingeniería financiera del Gobierno para el período actual: "La última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías: vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones".

Según el cronograma oficial de la comitiva argentina, en los próximos días se espera el tratamiento de un aval por USD 550 millones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, hacia fines de julio, otra operación con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).