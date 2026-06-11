El Banco Mundial recortó el crecimiento global pero prevé un 3,6% para Argentina

El Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento global al 2,5% para 2026 debido al impacto económico del conflicto bélico en Oriente Medio.

A pesar de este panorama de desaceleración generalizada, el organismo multilateral estimó que la Argentina registrará una expansión de su Producto Bruto Interno (PBI) del 3,6% durante este año, una cifra que se ubica por encima de los promedios mundial y regional, aunque representa una corrección a la baja de 0,4 puntos porcentuales respecto de su previsión anterior.

Un escenario internacional condicionado por la guerra

El informe "Perspectivas Económicas Globales" advirtió que la actividad económica internacional se verá severamente afectada por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y los combates contra Irán.

El documento calificó el escenario actual como un "gran shock" que impulsó aumentos en los valores de los combustibles, generó presiones sobre los índices de precios y motivó políticas de restricción monetaria.

De acuerdo con el reporte de la entidad, las consecuencias comerciales y energéticas golpean con disparidad a las distintas regiones del planeta: "Las economías en desarrollo soportan una parte desproporcionada de la desaceleración".

En esa línea, el texto detalló que Medio Oriente y sus naciones vecinas sufrirán el impacto más profundo, con una expectativa de crecimiento de apenas el 1,6%.

La situación de América Latina y las principales potencias regionales

Para América Latina y el Caribe, el diagnóstico técnico sufrió un leve retroceso, con proyecciones fijadas en un 2,2% para el período en curso y un 2,5% de cara al año próximo.

Dentro de este bloque geográfico, las dos mayores estructuras económicas de la región mostrarán un rendimiento inferior al proyectado para el territorio rioplatense, ya que se espera que Brasil avance un 1,9% y México haga lo propio bajo registros moderados.

En relación con el desempeño local, el análisis de la entidad financiera profundizó sobre la marcha de los indicadores durante el inicio del ciclo anual: "El crecimiento se consolidó a principios de 2026 en varias economías sudamericanas, reflejando en parte el efecto de arrastre positivo de finales de 2025, aunque se moderó en el caso argentino en un contexto de condiciones monetarias aún restrictivas".

Expectativas de normalización a mediano plazo

La dinámica planteada por los analistas para el lapso 2027-2028 contempla un escenario de reactivación paulatina tanto a escala continental como internacional.

Sin embargo, los técnicos aclararon que esta evolución favorable queda supeditada a que se regularice la circulación comercial y el transporte de recursos en áreas clave de navegación internacional antes de la finalización del presente año.

A modo de cierre, el documento del organismo remarcó las condiciones necesarias para consolidar el proceso de estabilización en los mercados de suministros: "Si se asume que las perturbaciones derivadas del conflicto disminuirán para finales de este año, se prevé que el crecimiento global y de Medio Oriente se recupere durante el periodo 2027-2028", aunque concluyó advirtiendo que "las perspectivas están sujetas a una incertidumbre considerable".