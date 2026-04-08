El Banco Mundial proyectó que Argentina crecerá 3,6% en 2026: "Las reformas han mejorado las expectativas"

El Banco Mundial (BM) estimó que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026 según indicó en su informe "Panorama Económico de América Latina y el Caribe" de abril.

Según el documento, el país también registraría una mejora del PBI del 3,7% en 2027.

"Principal excepción al alza"

De acuerdo con el informe, las perspectivas de crecimiento de la región este año "siguen siendo limitadas" aunque el Banco Mundial resaltó que "Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras".

Al elogiar al Gobierno de Javier Milei, el BM apuntó que el ajuste fiscal "ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano".

Asimismo, recalcó que la gestión de La Libertad Avanza "ha avanzado en una agenda pro-crecimiento que incluye una reforma tributaria" al tiempo que valoró la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea.

El Banco Mundial también ponderó que "la aprobación de reformas en el mercado laboral por el Congreso y esfuerzos en curso para mejorar el clima de negocios y el entorno regulatorio respaldan las perspectivas para la inversión", a lo que se agrega el efecto favorable de "una cosecha agrícola fuerte que está respaldando la actividad en el corto plazo".

"Estas medidas han modificado las expectativas considerablemente: el crecimiento acumulado pasó del -0,4% entre 2011-24 a un 12,2% proyectado para el período 2024-27", evaluó.

No obstante, el organismo señaló que "los riesgos a la baja son significativos, particularmente dada las considerables necesidades de financiamiento externo de Argentina en un contexto de reservas internacionales netas negativas y acceso limitado a los mercados internacionales de deuda".

Sobre este punto, el BM profundizó que "el crédito al sector privado en Argentina sigue siendo excepcionalmente bajo, en torno al 15% del PBI, lo que refleja una prolongada inestabilidad macroeconómica y el desplazamiento del crédito hacia el sector público".

"La reciente consolidación fiscal tras el cambio de administración podría contribuir a liberar recursos financieros para el sector privado, aunque una recuperación sostenida del crédito dependerá de la continuidad del proceso de estabilización macroeconómica", sentenció el organismo.