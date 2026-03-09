El Gobierno anunció un nuevo proyecto dentro del RIGI: la inversión superará los 4.500 millones de dólares

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que Pampa Energía solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un proyecto de upstream en el yacimiento Rincón de Aranda, en Vaca Muerta.

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, con un mensaje publicado en su cuenta en X en el que indicó que la inversión está estimada en más de 4.500 millones de dólares.

El titular del Palacio de Hacienda precisó que el proyecto es para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

"Su aplicación le permitirá viabilizar la zona norte del bloque, sumando más de 100 pozos adicionales, acelerando el rump up y prolongando el plateau de producción, el cual podría elevarse por encima de su diseño original", resaltó Caputo.

Pablo Quirno se reunió con empresarios del Grupo México Transportes

Por su parte, el canciller Pablo Quirno se reunió en las últimas horas con el presidente Ejecutivo de Grupo México Transportes, Alfredo Casar, y el CEO, Fernando López Guerra, quienes "transmitieron el interés del grupo -uno de los mayores operadores ferroviarios y logísticos de América Latina- en participar en el desarrollo de infraestructura y logística para potenciar las exportaciones".

"Estas inversiones son clave para ampliar la capacidad exportadora y productiva del país. El interés de empresas como Grupo México confirma el renovado atractivo de Argentina para las empresas extranjeras", destacó el ministro de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.



