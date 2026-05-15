El Gobierno adjudicó rutas nacionales por 20 años a consorcios privados

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó la adjudicación de dos sectores de la red vial nacional a operadores privados por un periodo de 20 años.

La medida, que ratifica el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA, se formalizó a través de la Resolución 706/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según detalló el ministro Luis Caputo, la iniciativa abarca más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada.

A partir de esta normativa, dictada en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, las firmas seleccionadas estarán a cargo de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los nuevos operadores privados quedaron facultados para realizar la "construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario".

De acuerdo con los informes de la Comisión Evaluadora, las propuestas ganadoras se ajustaron a las condiciones de los pliegos y resultaron las más convenientes desde la perspectiva económica para el interés público, en un proceso que no registró impugnaciones tras la apertura de los sobres.

Los ganadores del Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur

Para el denominado Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, la adjudicación fue otorgada a un consorcio integrado por las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, las cuales presentaron una tarifa de $997 sin IVA.

Detrás de este grupo ganador, el orden de mérito oficial ubicó en segundo lugar al consorcio conformado por Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint, con una propuesta de $1.057,85.

La tercera posición fue para las firmas Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack, que ofertaron $1.230,57, seguidas en el cuarto puesto por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con un valor de $1.248.

El listado para este sector se completó con la participación de CPC y Clear Petroleum en quinto lugar con $1.297,52, y la sociedad de Vial Agro junto a Fontana Nicastro en el sexto casillero con una oferta de $1.322,31.

Las ofertas para el Tramo Pampa

En lo que respecta al Tramo Pampa, la empresa seleccionada para la gestión vial fue Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, tras presentar una oferta económica de $2.355,37 más IVA.

El orden de mérito de las ofertas presentadas para este sector posicionó en el segundo lugar a las compañías CN Sapag y Víctor M. Contreras, cuya propuesta alcanzó los $2.477,77 pesos.

Detrás se ubicaron CPC y Clear Petroleum con una cifra de $2.659,92, seguidas por el grupo de Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía, que cotizó $2.975.

Los últimos lugares de la nómina correspondieron a Vial Agro y Fontana Nicastro con una oferta de $3.219, y al consorcio liderado por Concret Nor con una tarifa de $3.354. La resolución gubernamental aclaró que los adjudicatarios también tendrán la posibilidad de desarrollar actividades complementarias para generar ingresos adicionales.