Javier Milei, en una universidad judía en Nueva York: "Irán es el enemigo y vamos a ganar"

En una de sus primeras citas en Nueva York, el presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un discurso en la exclusiva Universidad Yeshiva de la comunidad judía. Allí se refirió al ataque los Estados Unidos e Israel a Irán y sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente aseguró: "Irán es el enemigo y estamos ganando".

Según quedó expuesto en grabaciones espontáneas de estudiantes, el líder de La Libertad Avanza fue ovacionado por estudiantes y académicos. No hubo transmisión oficial de esta actividad en Nueva York.

En la primera fila lo escucharon la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.

"Irán es el enemigo y estamos ganando", dijo Milei sobre la guerra en Medio Oriente.

"Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", agregó Milei al ser fuertemente aplaudido por el público.

Como parte de la cargada agenda en la Gran Manzana, el Jefe de Estado pasó por un prestigiosa institución educativa privada en los Estados Unidos que combina estudios seculares rigurosos con la tradición judía ortodoxa, especializada en artes liberales.

Qué dijo Javier Milei sobre Irán en Nueva York

En la Universidad Yeshiva, Milei marcó a Irán como "enemigo" y recordó los atentados en la Argentina. "Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", sumó.

El mandatario nacional opinó así sobre la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. "Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: y fue esa bala que no le pegaron a Trump", aportó Milei al recordar el intento de asesinato que sufrió el republicano como candidato en 2024.

Javier Milei, en Nueva York.

Sobre la Argentina y su gobierno dijo: "Estábamos camino a ser Cuba con una escala en Venezuela en el medio. Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad".

"Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo", explicó a los estudiantes y continuó: "Hay que hacer lo que es justo. Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo".

Cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

Milei estará a las 21.55 (hora argentina) este lunes en la Gala Anual J100 organizada por The Algemeiner, donde también brindará unas palabras, esta vez ante líderes políticos, empresariales y comunitarios.

Para el martes, los esfuerzos de Milei y su comitiva se concentrarán en la Argentina Week, un evento organizado por el JP Morgan y otros que reúne a importantes CEOs de fondos de inversión y empresarios de alto calibre internacional.

Noticia en desarrollo...