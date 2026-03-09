Javier Milei analizó el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía argentina

En medio de la caída global de las bolsas de comercio y la suba del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó este lunes cómo puede impactar esta guerra en la economía argentina. Así lo hizo desde Nueva York, donde expondrá en la "Argentina Week", un evento enfocado a atraer inversiones al país.

"Uno puede señalar lo que puede pasar en la coyuntura desde lo económico. Si no fuera por las cosas que venimos haciendo, hoy la Argentina estaría en una situación de desastre. Concretamente, nuestra macro, debido al equilibrio fiscal, ha hecho que nuestros tipo de cambio y las tasas hayan sufrido mucho menos que en otros casos", evaluó el líder de La Libertad Avanza.

"En este contexto, la Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio, porque está subiendo el petróleo. Es un país exportador neto. De hecho, están subiendo todos los granos que exporta Argentina: soja, maíz y girasol. Los términos de intercambio del país están mejorando muy fuerte y, como es transitorio, esto abre una ventana para accionar en la acumulación de reservas", destacó el Presidente.

Junto a otros líderes regionales, Milei viene de participar en la cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por Trump.

Milei descartó también que el conflicto en Medio Oriente sea "una pelea por el petróleo". "Ese tipo de argumentación es muy pobre desde lo conceptual y, obviamente, errada. La perspectiva de Estados Unidos es exclusivamente la geopolítica: por un lado busca afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas y por otro lado tiene que ver con el terrorismo internacional", opinó en declaraciones radiales.

A partir de su alineamiento con el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, dos de los protagonistas de esta guerra, el libertario consideró que "la Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años". Y luego, resaltó las acciones de la Casa Blanca: "Si no fuera por la decisión y el coraje de Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica en términos de riesgo, no sólo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo".

"Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba. Entonces, esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte", subrayó.

Qué dijo Javier Milei sobre el futuro de China y Cuba

A causa de ese reordenamiento político, Milei sostuvo que el gigante asiático "va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian su nombre, caerán y la situación va a ser más pura y limpia en la competencia".

Por último, Milei pronosticó que los procesos bélicos mencionados encontrarán "un final para la segunda mitad del año, incluido la liberación de Cuba".