Argentina Week 2026: A qué hora hablan Javier Milei y Luis Caputo ante inversores en Nueva York

La Argentina Week 2026 en Nueva York arrancará este martes con un discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, quien será presentado por el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, en la torre de JPMorgan Chase en Park Avenue. El miércoles será el turno de los ministros que integran la comitiva y el jueves de los gobernadores.

Se esperan unos 400 ejecutivos de sectores productivos, de servicios y finanzas para la disertación de Milei fijada para las 10 de la mañana (hora argentina). Antes, conversará unos minutos con Dimon.

El JP Morgan, uno de los principales bancos estadounidenses y creador del índice Riesgo País -en aumento para la Argentina tras la escalada bélica en Medio Oriente-, organiza el mitin junto al el Bank of América (BOFA), la Embajada Argentina en los Estados Unidos y el fondo Kaszek.

Milei dará inicio a un encuentro de tres días que contará también con la asistencia de importantes empresarios argentinos. El eje estará en los sectores de la energía, IA, finanzas, inversiones, agroindustria, minería, laboratorios e infraestructura.

Javier Milei abre el martes la Argentina Week

La Argentina Week convocará a personalidades de alta influencia en el mundo de los negocios. Además de la torre JP Morgan, habrá eventos en las oficinas de Bank of America y la sede de Microsoft en Times Square. Y el consulado argentino en Nueva York.

En su viaje número 15 a los Estados Unidos y tras las foto del último sábado con el presidente Donald Trump, Milei hará un repaso de su gobierno y las facilidades que considera alcanzadas para promover la inversión. Las repasará ante empresarios, CEOs y representantes de fondos de inversión.

Javier Milei y Donald Trump en la cumbre "Escudo de las Américas".

La imagen previa con el republicano podría sumarle puntos en el mundo de los negocios al gobierno de La Libertad Avanza, más allá de los desafíos de los próximos meses para la arquitectura financiera internacional por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Milei respaldó el accionar de su socio y anticipó que espera que alcance sus objetivos en breve. En tanto, concentrará su discurso en la Argentina Week en sectores estratégicos para el país como los de energía, minería y economía del conocimiento. La cita será ideal para afianzar aún más los vínculos entre el Gobierno y el sector financiero de Estados Unidos.

Después de Milei, expondrán este martes en Nueva York el canciller Pablo Quirno; el ministro de Salud, Mario Lugones; el embajador argentino Alec Oxenford; y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas.

Luis Caputo abrirá el miércoles de paneles en la Argentina Week

El ministro Luis Caputo dará un discurso ante potenciales inversores en la Argentina a las 9.30. Luego, acompañará al titular del Banco Central, Santiago Bausilli en un panel que moderarán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America).

Caputo y Bausilli presentarán disertarán sobre reformas económicas y mercado de capitales en la sede del Bank of America.

La cargada jornada cerrará con una exposición clave a cargo de Horacio Marín, CEO de YPF, Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy. Están invitados a conversar sobre las oportunidades de inversión en el sector energético argentino.

El jueves 12, el plato fuerte serán los 10 gobernadores

Los 10 gobernadores que acompañan a Milei en la Argentina Week son: Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Además de diversas reuniones y presentaciones, estarán en el cierre en las oficinas de Microsoft. Ese día habrá también un panel de empresarios organizado por IDEA .



