Javier Milei recibió elogios de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, por "el milagro que hizo con la inflación"

Cerca del piso 60 de la torre JPMorgan Chase, el presidente de la Nación, Javier Milei, y parte de su comitiva fueron recibidos por el CEO del banco más poderoso de los Estados Unidos, Jamie Dimon. Tras la foto de respaldo en su despacho, el influyente banquero de Wall Street se deshizo en elogios hacia el modelo de ajuste y motosierra.

La reunión clave para el gobierno nacional se dio en el marco del Argentina Week que organizan la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan; el Bank of America (BOFA); y el fondo Kaszek.

Antes del encendido discurso de Javier Milei ante empresarios en el que apuntó fuertemente contra algunos nacionales, como Paolo Rocca de Techint; fue el turno del anfitrión Dimon, quien manifestó su admiración por la gestión del gobierno argentino.

"Es un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país"

"Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras", ponderó Dimon sobre el gobierno de Milei.

"Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica. Creo que Estados Unidos debería esforzarse siempre en acercarse a Latinoamérica, trabajar con nuestros amigos e intentar mejorar la situación de todos esos países", marcó el CEO del JP Morgan en base al vínculo de Donald Trump con Milei.

Javier Milei, Karina Milei y comitiva en el despacho del CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, en el piso 45.

El JP Morgan tiene mucho invertido en la Argentina durante el gobierno de Milei. Forma parte de la lista de bancos internacionales que dieron un repo de 3 mil millones de dólares para afrontar pagos de deuda junto a otros como el Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of China Ltd.

Dimon dio más detalles de aquello por lo que felicitó a Milei. "Este presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2% mensual (más del doscientos por ciento anual) a 2% mensual. Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero", evaluó.

Javier Milei en la torre del JP Morgan, creador del Riesgo País

Lo que diga Dimon no sólo importa por su potencial impacto en inversores sino también porque el JP Morgan es el creador del indicador Riesgo País, una medición que Milei y su equipo económico siguen con lupa y concentran sus esfuerzos en bajarla para dar señales hacia afuera de estabilidad macro y de capacidad de pago de deudas -cuanto más bajo es ese índice, mejor tasa consigue un país en el mercado de deuda internacional-.

El Argentina Week es un evento destinado a atraer inversiones extranjeras privadas en sectores productivos -como energía y minería-; también en el mundo financiero.

Después de Dimon del JP Morgan, tomó la palabra Javier Milei en la torre JP Morgan Chase.

"En Argentina -siguió Dimon- hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina, por los recursos minerales, por el petróleo, la energía y la mano de obra talentosa. Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es alto excepcional".

Dimon concluyó: "Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país. Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto".

Milei ya se había reunido con Jamie Dimon cara a cara en Buenos Aires, en la previa de las elecciones legislativas y del anuncio del repo.