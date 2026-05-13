El Indec difunde la inflación de abril: expectativa por la baja anticipada por Javier Milei tras el 3,4%

La suba de precios de marzo del 3,4% obligó al presidente de la Nación, Javier Milei, a reconocer su desconformidad con el dato "malo" tras dos años y cuatro meses de implementar el modelo de ajuste y motosierra con principal objetivo de eliminar la inflación. Este jueves a las 16 el Indec informará la cifra de abril y se espera una baja, tal cual anticipó.

"No me gustó el dato, pero hay que tener paciencia, se va a derrumbar", prometió Milei en un discurso ante empresarios en la que explicó porqué la medición mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó los 3 puntos promedio en el tercer mes del año a nivel nacional.

Según estimaciones privadas, la expectativa de Milei se cumplió en abril y el número que mantiene en vilo al país rondaría 2,4% y 2,6%. "Dios quiera", rezó una fuente consultada por cronica.com.ar en la previa de este miércoles en una Casa Rosada con alto estrés.

Hacia arriba, la inflación desde mayo 2025 a marzo 2026 del gobierno de Milei.

Allí no ocultan el agotamiento por el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la interna que desembocan en reuniones de gabinete con el Presidente bajando órdenes en respaldo como que "al que no le gusta, se va".

Hay un intento igualmente de poner paños fríos a la tensión política y las mismas fuentes evitan cargar contra la senadora Patricia Bullrich, que alzó su voz para pedir públicamente que Adorni apure con la presentación de la declaración jurada. Por su parte, la tarea de diferenciación está cumplida y no insistirá.

El Indec informa este jueves la inflación de abril

La inflación de abril no se convertirá en otra chispa alrededor del gobierno de La Libertad Avanza, más bien lo opuesto. El mercado prevé que reflejará cierta calma en las remarcaciones.

Se espera la celebración habitual del presidente Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, en las redes sociales sobre la desaceleración, con expectativa a que continúe en ese sendero, incluso a pesar de los aumentos dispuestos en trenes y colectivos, entre otros aprobados.

A partir del lunes aumentan colectivos y trenes.

Milei y Caputo vienen de festejar la caída reciente del Riesgo País en X. El índice que confecciona el JP Morgan y que sirve de guía a los mercados para evaluar la capacidad que tiene un país de afrontar sus deudas perforó los 500 puntos básicos.

Milei lo destacó al estilo de su socio en los Estados Unidos, el presidente republicano Donald Trump: "MAGA".

Si bien el pico de marzo parece haber arruinado los planes inmediatos de La Libertad Avanza de celebrar una cifra que arranque con cero en la medición de inflación mayorista, el IPC de abril traería algún alivio al gobierno en el marco del latente pedido de "paciencia" a los bolsillos.

Cuando Milei explicó el 3,4% de marzo en AmCham ante empresarios, no dudó en ratificar el rumbo económico e hizo una referencia a las elecciones 2027: "No vamos a dejar la ortodoxia, nuestra política es justa, no nos vamos a apartar de los valores judeocristianos, de la moral como política de Estado".

"Si no nos acompañan no pasa nada, nos volvemos a casa no pasa nada (todos podemos volver al sector privado) pero si sale bien vamos a hacer la Argentina grande nuevamente", sentenció.