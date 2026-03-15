Los Pumas 7´s perdieron en las semifinales ante Sudáfrica y se quedaron sin chances del oro en el Seven de New York

Los Pumas 7´s quedaron afuera de la final del Seven de New York tras perder 14-5 frente a South Africa en una de las semifinales de la sexta y última etapa del Circuito Mundial 2025-2026.

Con este resultado, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora perdió la oportunidad de pelear por el título y ahora disputará el tercer puesto frente a Australia national rugby sevens team desde las 16.54 (hora de Argentina). El seleccionado oceánico llegó a esa instancia tras caer ante Fiji national rugby sevens team por 28-7.

Salir a la cancha con estos colores %u2764%uFE0F



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Sudáfrica aprovechó los errores de Argentina

El conjunto argentino pagó caro una serie de errores de manejo que le hicieron perder posesión durante la primera mitad.

Sudáfrica, conocido por su presión constante y capacidad para capitalizar fallas rivales, golpeó en su primera oportunidad: Sebastiaan Jobb apoyó en el ingoal para abrir el marcador.

Los Blitzboks ampliaron la ventaja antes del descanso con un try de Selvyn Davids y se fueron al entretiempo con una diferencia de 14-0.

Reacción argentina en el segundo tiempo

En el complemento, Argentina mostró una mejor versión. El equipo logró mayor orden y se juntó más en el juego, tal como pidió Santiago Álvarez durante la pausa.

La reacción llegó con un try de Marcos Moneta, que permitió descontar y mantener viva la ilusión.

%u26A1 ¡DESCONTÓ EL RAYO!



%u2139%uFE0F Marcos Moneta sobró por la derecha y apoyó para descontar frente a Sudáfrica.



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Sin embargo, algunas indisciplinas y una posible obstrucción en pleno ataque impidieron que Los Pumas 7s se acercaran aún más en el marcador. Sudáfrica sostuvo la defensa y cerró el partido con el 14-5 definitivo.

El camino de Los Pumas 7s en Nueva York

A pesar de la derrota en semifinales, el seleccionado argentino había tenido un arranque sólido en el torneo.

En la primera jornada del New York Sevens:

venció 31-12 a Fiji national rugby sevens team

superó 27-26 a Spain national rugby sevens team

y cerró la fase de grupos con una caída 19-14 ante Great Britain national rugby sevens team.

Ahora, Los Pumas 7s buscarán cerrar el torneo con una medalla de bronce en el último partido del circuito.