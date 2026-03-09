"No estoy contento": Donald Trump rechazó la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

El escenario político en Teherán suma un nuevo foco de conflicto tras la reacción de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump manifestó este lunes su disconformidad ante la reciente llegada de Mojtaba Jamenei a la cúpula del poder iraní, luego de que la Asamblea de Expertos lo seleccionara para ocupar el cargo que dejó vacante su padre.

El nombramiento ocurrió este domingo, apenas 10 días después del inicio de una campaña militar que registra ataques masivos contra objetivos estratégicos e infraestructura bélica en suelo iraní.

El ascenso del hijo del fallecido ayatolá se produce en un contexto crítico: la ofensiva ya se cobró la vida de más de 1.200 personas.

Respecto a la decisión de las autoridades religiosas de Irán de entregar el mando al heredero de la dinastía Jamenei, el presidente estadounidense fue tajante: "No estoy contento", sentenció Trump al referirse a la designación del nuevo líder.

Incertidumbre sobre planes militares

La muerte de Alí Jamenei, quien lideraba la nación desde 1989, ocurrió el pasado 28 de febrero durante los primeros bombardeos de la incursión estadounidense. En aquel ataque también fallecieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y otros integrantes de su círculo familiar, incluyendo una hija y una nieta del antiguo clérigo.

Ante la consulta sobre si Mojtaba Jamenei figura ahora en la lista de objetivos militares de Washington para ser eliminado, el jefe de Estado optó por el hermetismo, aunque reiteró su malestar con la figura del flamante sucesor.



"No te lo voy a decir. No estoy contento con él", respondió el mandatario al ser consultado sobre posibles operaciones contra el nuevo jefe de la República Islámica.