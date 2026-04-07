El 60% de los argentinos rechaza el modelo del gobierno de Javier Milei

El "veranito" de expectativas parece haber llegado a su fin para el Gobierno Nacional. Según la última medición de la Consultora CEOP, la imagen negativa del presidente Javier Milei trepó al 60%, consolidando una tendencia a la baja que preocupa al entorno de La Libertad Avanza de cara a sus aspiraciones políticas futuras.

Por el contrario, la valoración positiva se estancó en apenas 35,5 puntos. Si bien la caída no muestra la violencia de meses anteriores, el deterioro es constante. En diálogo con Radio 750, el analista político y director de CEOP, Roberto Bacman, fue tajante: "Sigue manteniendo una tendencia a la baja. Un 60 o 62 por ciento de imagen negativa es muy alta, sobre todo si se tienen en cuenta sus aspiraciones de reelegir".

El impacto de la corrupción: Los casos Adorni y $LIBRA

El deterioro de la figura presidencial se aceleró en las últimas dos semanas. Tras conocerse los avances en las causas de corrupción que salpican a diversos miembros del gabinete, la imagen de Milei sufrió un nuevo golpe.

"Decidimos hacer otra encuesta dos semanas después de que estallaran los casos de Manuel Adorni y el escándalo de $LIBRA, y ahí la positiva volvió a caer al 35,5%", explicó Bacman. Para el consultor, los temas de ética y moral pública empezaron a perforar el núcleo de confianza del mandatario.

"La gente no aguanta más": El bolsillo como principal verdugo

Más allá de los escándalos mediáticos, la economía sigue siendo el factor determinante del rechazo social. La encuesta revela datos alarmantes sobre el estado de ánimo de los argentinos:

Falta de expectativas: El 60% de los encuestados cree que la economía no va a mejorar en los próximos meses.

Modelo en duda: Un 60% considera que con las medidas actuales el país no saldrá adelante.

Salarios insuficientes: "La gente no aguanta mucho más porque los sueldos no alcanzan", subrayó el director de CEOP.

El fantasma del desempleo

El segundo factor de preocupación que irrumpió con fuerza es la falta de trabajo. Según el informe, el cierre de pymes y los conflictos en grandes empresas nacionales (como el caso de la firma FATE) encendieron las alarmas en la opinión pública.