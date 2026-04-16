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Jueves, 16 de abril de 2026

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El Banco Mundial trabaja en una garantía de US$ 2.000 millones para ayudar a refinanciar la deuda de Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el titular del organismo, Ajay Banga, Washington. Se sumaría a los US$1.000 millones que desembolsará el FMI tras aprobar la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025.

El Banco Mundial (BM) confirmó este jueves que trabaja en una garantía por 2.000 millones de dólares para asistir a la Argentina en sus pagos de deuda. Así lo anunció tras una reunión entre el titular del organismo, Ajay Banga, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

"El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional", informó el BM a través de un comunicado.

En este marco, aclararon que la operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. Además, se indicó que "en las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores".

Tras la difusión del comunicado, el ministro Caputo agradeció en sus redes sociales a Banga y a su equipo por el respaldo.

El FMI otorgará un préstamo por US$1.000 millones

Caputo se encuentra en Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del Fondo y Banco Mundial. En ese contexto, el FMI anunció el miércoles que la Argentina aprobó la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025. De esta forma, se encamina a destrabar un desembolso por 1.000 millones de dólares para el país.

Luis Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

No obstante, el directorio del organismo aún debe dar su conformidad a la evaluación técnica. Una vez obtenida esa confirmación, Argentina recibirá el nuevo préstamo.

Asimismo, Caputo se reunirá este jueves con Sergio Díaz Granado, titular del CAF, y por la tarde tendrá un encuentro con Ilan Goldfajn, quien preside el BID, en busca de conseguir un respaldo financiero similar al del Banco Mundial para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

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