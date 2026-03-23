El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá de manera provisional desde el 1º de mayo

La Comisión Europea informó este lunes que el tratado comercial alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a aplicarse de forma provisional a partir del 1° de mayo, una medida que permitirá poner en marcha parte del acuerdo mientras continúa el proceso de validación institucional en Europa.



La decisión se adoptó mientras la Justicia europea analiza un pedido de investigación presentado por países que cuestionan la legalidad del pacto. Frente a ese escenario, las autoridades comunitarias resolvieron avanzar con una implementación parcial que habilite la entrada en vigor de los aspectos comerciales.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial del organismo con sede en Bruselas y, en paralelo, fue ratificado en Argentina por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el avance del proceso.

El funcionario subrayó que "Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible", y remarcó que la decisión representa "un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar".

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción... pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

La aplicación provisional habilitará que comiencen a regir las rebajas arancelarias y los cupos de exportación establecidos en el tratado, sin necesidad de esperar a que todos los parlamentos nacionales de los países europeos concluyan la ratificación definitiva.

Según explicó la Comisión, esta modalidad se limitará al capítulo comercial del acuerdo, área que corresponde exclusivamente a las instituciones comunitarias de Bruselas. En ese marco, los primeros cambios se verán principalmente en los apartados vinculados a la eliminación de aranceles para productos industriales y agrícolas.

Para aprovechar los beneficios desde la fecha prevista, los países del Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- deberán completar sus notificaciones internas antes del plazo fijado.

Javier Milei, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y líderes de países sudamericanos.

Este mecanismo permitirá que las empresas de ambas regiones comiencen a operar bajo el nuevo esquema comercial mientras sigue el proceso de aprobación de los capítulos vinculados al diálogo político y a la cooperación entre la Unión Europea y sus estados miembros.

El acuerdo birregional apunta a crear un espacio económico que reúna más de 780 millones de consumidores, con el objetivo de facilitar el comercio entre ambas regiones y reducir costos para los exportadores.

En algunos sectores, los gravámenes actuales que se eliminarían superan el 30%, lo que podría representar un fuerte incentivo para el intercambio entre ambos lados del Atlántico.