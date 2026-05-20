Argentina completó el cupo exportador de huevos hacia la Unión Europea

La Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea (UE), en el marco del acuerdo comercial que rige entre el Mercosur y el bloque europeo.

Según datos oficiales, el país alcanzó un volumen de 333 toneladas de ovoproductos, los cuales provienen de granjas ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La mercadería pasa por plantas de procesamiento locales antes de ser distribuida en el mercado europeo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el cumplimiento del cupo y destacó el impacto positivo de la inserción internacional en las redes sociales.

"Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor. Felicitaciones a Pablo Lavigne y Pablo Quirno", expresó el jefe de la cartera económica, ponderando la inversión y la competitividad de los productores.

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Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea a 15 días de la entrada en vigor del acuerdo comercial.



Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

Implementación provisoria del acuerdo bilateral

El convenio entre ambos bloques regionales entró en vigencia de manera provisoria hace 19 días, dando inicio formal a la agenda comercial con beneficios arancelarios directos para la Argentina.

El tratado, que consolida un mercado potencial de 700 millones de consumidores, mantiene en reserva los capítulos institucionales y de cooperación para una segunda etapa, la cual se activará una vez que se completen los pasos administrativos formales restantes por parte de las naciones firmantes.

El marco regulatorio vigente establece cuotas arancelarias colectivas para los países miembros del Mercosur.

El entendimiento contempla un esquema de desgravación inmediata para productos como el aceite de soja de uso industrial, el aceite de girasol y diversos productos pesqueros, además de fijar un arancel cero de entrada para el 80% de las exportaciones de origen industrial.

Cupos y aranceles por sectores productivos

El diseño del Acuerdo Mercosur-UE determina cuotas específicas con aranceles preferenciales para los sectores de carnes y granos.

En lo que respecta al negocio de carne vacuna, se dispuso una cuota general de 99.000 toneladas con un arancel del 7,5%.

Este punto resulta de vital importancia para los frigoríficos locales, ya que las exportaciones correspondientes a la denominada Cuota Hilton pasan a tener arancel cero de forma inmediata.

Para el sector aviar se pautó un cupo de 180.000 toneladas para todo el bloque sudamericano, con una quita total de aranceles que se implementará de manera progresiva en un plazo de cinco años.

En una línea similar, el arroz contará con un cupo libre de aranceles de 60.000 toneladas a completarse gradualmente en el mismo lapso temporal, mientras que para la miel se asignó un volumen con arancel cero de 45.000 toneladas.