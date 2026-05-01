Los detalles del acuerdo UE-Mercosur que rige desde este viernes

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur entró este viernes en vigor de manera provisional, más de 25 años después del inicio de las negociaciones.

Este entendimiento se inicia de manera provisoria con la implementación de la parte comercial, mientras que los temas institucionales y de cooperación quedan para una segunda etapa cuando se completen los pasos que restan.

Qué particularidades presenta

El convenio establece cuota arancelarias colectivas para el Mercosur entre los que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de cero por ciento.

Los beneficios directos lo recibirán productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros.

En carnes y granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte sino cuotas con arancel preferencial, a la vez que en carne vacuna habrá una cuota 99.000 toneladas (con un arancel del 7.5%). Para Argentina, esto es vital ya que la Cuota Hilton (carne de alta calidad) pasa a tener arancel 0% inmediatamente.

En carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años, mientras que en arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse gradualmente en 5 años y en miel, el cupo con arancel cero es para 45.000 toneladas; entre otros sectores que ya empezarán a gozar de estos beneficios.