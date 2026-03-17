El Mercosur completó la ratificación del acuerdo con la Unión Europea

Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea avanzaron de manera decisiva en la aprobación de su acuerdo comercial, en lo que representa una fuerte señal política hacia Bruselas y un paso clave para su implementación.

El proceso de validación dentro del bloque sudamericano quedó prácticamente aprobado luego de que Argentina y Uruguay formalizaran su ratificación el pasado 26 de febrero, mientras que el Congreso de Brasil y la Cámara de Diputados de Paraguay también dieron su aprobación.

De este modo, los cuatro países miembro otorgaron el visto bueno necesario para cerrar la instancia interna del Mercosur.

La decisión se consolidó tras debates parlamentarios en los distintos países, donde funcionarios y legisladores subrayaron tanto la celeridad del trámite como la magnitud de un tratado considerado estratégico para ambas regiones.

En paralelo, la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, comunicó el mismo 26 de febrero la intención del bloque europeo de avanzar hacia una aplicación provisional del capítulo comercial, una vez que ambas partes se notifiquen mutuamente la finalización de sus procedimientos internos.

Este escenario abre la puerta a que empresas y exportadores comiencen a aprovechar en el corto plazo las rebajas arancelarias y otros beneficios contemplados en el acuerdo.

No obstante, la aprobación definitiva aún demandará más tiempo. Para su plena entrada en vigor será necesaria la ratificación del Parlamento Europeo y de los 27 Estados miembros de la UE en lo referido al pilar de asociación política.

En ese sentido, persisten objeciones en países como Francia, Austria, Irlanda y Polonia, principalmente vinculadas a cuestiones agrícolas y ambientales.

El tratado involucra a un mercado conjunto de aproximadamente 718 millones de personas y representa un producto bruto combinado cercano a los 22 billones de dólares.