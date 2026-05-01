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Viernes, 1 de mayo de 2026

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PROVISORIO

Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Aunque restan por cumplir algunos pasos formales, el convenio se puso en marcha de manera provisoria con la implementación de la parte comercial. 

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que implica un mercado de 700 millones de personas, entró en vigencia este viernes

Aunque restan por cumplir algunos pasos formales, el convenio se puso en marcha de manera provisoria con la implementación de la parte comercial

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Los temas de institucionales y de cooperación quedan para una segunda etapa cuando se completen los pasos que restan. 

Al amparo de quejas de España y Francia puntualmente por el tema agrícola, en Europa aún se discuten algunos aspectos legales del acuerdo y faltan aprobaciones parlamentarias. Pero el bloque Mercosur ya cumplió con ese paso

El comienzo de esta nueva etapa también tiene un fuerte componente geopolítico, debido a que pondrá un límite a la expansión de China, según los especialistas.

Desmantelamiento arancelario

De esta manera, comienza un gradual desmantelamiento arancelario para más del 90% del comercio bilateral

Esta reducción no es homogénea, sino que cada sector tiene regímenes diferentes, que en algunos casos, como en la industria automotriz, alcanzan hasta los 15 años.

El convenio establece cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur entre los que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas; arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos.

Además, el 80% de las exportaciones industriales empezarán a tener un arancel, de entrada, de 0%.

Los beneficios directos serán recibidos por productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros. 

En granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte, sino cuotas con arancel preferencial. 

El beneficio para Argentina

Con la puesta en marcha del acuerdo de libre comercio, el arancel de la Cuota Hilton -carne vacuna de alta calidad- se redujo del 20% al 0%, lo que resulta un beneficio para Argentina.

Los temas de institucionales y de cooperación quedan para una segunda etapa cuando se completen los pasos que restan.&nbsp;Al amparo de quejas de España y Francia puntualmente por el tema agrícola, en Europa aún se discuten algunos aspectos legales del acuerdo y faltan aprobaciones parlamentarias. Pero el bloque Mercosur ya cumplió con ese paso.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El comienzo de esta nueva etapa también tiene un fuerte componente geopolítico, debido a que pondrá un límite a la expansión de China, según los especialistas.Desmantelamiento arancelarioDe esta manera, comienza un gradual desmantelamiento arancelario para más del 90% del comercio bilateral.&nbsp;Esta reducción no es homogénea, sino que cada sector tiene regímenes diferentes, que en algunos casos, como en la industria automotriz, alcanzan hasta los 15 años.El convenio establece cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur entre los que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas; arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos.Además, el 80% de las exportaciones industriales empezarán a tener un arancel, de entrada, de 0%.Los beneficios directos serán recibidos por productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros.&nbsp;En granos no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte, sino cuotas con arancel preferencial.&nbsp;El beneficio para ArgentinaCon la puesta en marcha del acuerdo de libre comercio, el arancel de la Cuota Hilton -carne vacuna de alta calidad- se redujo del 20% al 0%, lo que resulta un beneficio para Argentina.&nbsp;&nbsp;El arancel de la Cuota Hilton -carne vacuna de alta calidad- se redujo del 20% al 0%.
  El arancel de la Cuota Hilton -carne vacuna de alta calidad- se redujo del 20% al 0%.

Además, comienza a regir un cupo adicional de 99.000 toneladas de carne vacuna con un arancel preferencial del 7,5%. 

En carne aviar, se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años. 

En arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse de manera gradual en 5 años y, en miel, es de cero también para 45.000 toneladas. 

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