Mientras Donald Trump apuesta a la guerra, la Unión Europea propone diplomacia: "Es la única forma de garantizar la navegabilidad en el estrecho de Ormuz"

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, la Unión Europea volvió a insistir en que la salida al conflicto debe ser política y no militar. El bloque sostiene que la única vía para preservar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz es reducir la confrontación y abrir canales diplomáticos.



El presidente del Consejo Europeo, António Costa, alertó que la guerra en la región está generando consecuencias que van mucho más allá del terreno militar. Según explicó, el conflicto impacta de forma directa en los precios de la energía y supone una amenaza para la estabilidad global.

En ese contexto, subrayó que detener la escalada bélica es clave para evitar que se agrave la crisis: "Frenar la guerra y apostar por la diplomacia es la única forma de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", afirmó.

El estrecho de Ormuz.

Las declaraciones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una estrategia más confrontativa frente a Irán, en un escenario marcado por el bloqueo iraní sobre esa ruta marítima vital para el comercio mundial de petróleo.

En ese punto, Costa cuestionó que tanto Estados Unidos como Israel avanzaron con acciones sin informar previamente a sus aliados europeos.

La OTAN se desmarca de la guerra contra Irán

La tensión se profundizó después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dejara en claro que no participará en operaciones militares en el estrecho de Ormuz.

La advertencia llegó luego de que Trump instara a la alianza a intervenir para romper el bloqueo iraní. Incluso llegó a advertir que, si la organización no brindaba apoyo militar, podría enfrentarse a "un futuro muy malo".

Sin embargo, varios gobiernos aliados marcaron distancia.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, fue categórico: "Permítanme ser claro: eso no será, ni nunca se ha previsto que sea, una misión de la OTAN".

En la misma línea se expresó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, quien señaló que la guerra impulsada por Israel y Estados Unidos contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN".

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también descartó cualquier participación del bloque militar. La alta representante de Política Exterior de la UE remarcó que el estrecho de Ormuz "está fuera del ámbito de actuación de la OTAN" y recordó que "no hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz".