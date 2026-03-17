Israel asegura haber matado al jefe de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, murió en un ataque de Israel al país persa en medio de la guerra de Medio Oriente, anunció este lunes el ministro de Defensa de la administración de Benjamín Netanyahu, Israel Katz. Producto de la misma embestida pero en un lugar apartado, falleció también el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani.

"Larijani y el comandante de la Basij fueron eliminados anoche y se unieron al jefe del ‘programa de exterminio', (Alí) Jamenei, y a todos aquellos apartados del ‘eje del mal' en las profundidades del infierno", sostuvo Katz, según un comunicado de su oficina, consignaron medios internacionales

El funcionario israelí sumó: "El primer ministro (Netanyahuy) yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que continúe la búsqueda de los líderes del régimen de terror y represión en Irán", señaló.

El perfil de Larijani

Larijani, de 67 años, era considerado uno de los hombres más poderosos del país persa, con influencia tanto en la seguridad y en la política exterior.

Según el diario israelí Haaretz, era señalado como el principal responsable de la brutal represión de las protestas civiles en Irán a comienzos de este año, en medio de la cual murieron entre 7.000 y 36.500 civiles , según distintas estimaciones.

Durante cuatro décadas, estuvo en los centros de poder de la República Islámica, ya que fue oficial superior en la Guardia Revolucionaria, ministro de Cultura, jefe de la propaganda estatal, presidente del Parlamento en tres períodos consecutivos entre 2008 y 2020, y candidato presidencial en más de una ocasión.

Ataques simultáneos de Israel contra Teherán y Beirut

El ejército israelí concretó este lunes una "ola de ataques a gran escala" contra infraestructura de Teherán, en Irán, y posiciones de Hezbollah en Beirut, el Líbano, informaron las FDI.

Un ataque de Israel concretado en Teherán (Archivo).

Además, precisaron que los bombardeos apuntaron a objetivos estratégicos de ambos países.

La prensa libanesa detalló que fueron alcanzados por ataques aéreos israelíes al menos tres barrios de Beirut, incluidos Kafaat, Haret Hreik y un edificio residencial en Doha Aramoun.

Irán, por su parte, reportó víctimas civiles y daños masivos, sin brindar mayores datos.



