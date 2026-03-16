Donald Trump sugirió que el líder supremo de Irán, Motjaba Jamenei podría estar muerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, podría estar muerto, al recalcar que "nadie lo ha visto" desde su nombramiento tras el fallecimiento de su padre Alí Jamenei.

"No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no", sostuvo el mandatario estadounidense en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca al ser consultado sobre Jamenei.

Y luego añadió: "Quiero decir, mucha gente está diciendo que quedó gravemente desfigurado; dicen que perdió una pierna y que, ya saben, resultó gravemente herido. Otros dicen que está muerto; nadie está diciendo que esté 100 % saludable".

En este marco, insistió en que el flamante líder iraní podría estar muerto, dado que "nadie lo ha visto, lo cual es muy inusual".

Desde su nombramiento, Motjaba Jamenei solo emitió un comunicado que se difundió por escrito.

El primero que aseveró que Motjaba Jamenei está "herido" fue el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en declaraciones formuladas la semana pasada.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni video", remarcó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa.

Sobre este punto, subrayó: "Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué".

El primer mensaje de Jamenei como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que "la sangre de los mártires será vengada".

Guerra en Medio Oriente: Trump afirma que Irán busca un "acuerdo"

Por otra parte, en sus declaraciones brindadas en las últimas horas, Donald Trump indicó que está abierto al diálogo con Irán y aseguró que Teherán está buscando un "acuerdo" con Estados Unidos.

No obstante, aclaró que no sabe quién gobierna en ese país asiático, dado que toda su cúpula fue asesinada por los ataques estadounidenses e israelíes.