El nuevo líder supremo de Irán ordenó mantener cerrado el Estrecho de Ormuz: "La palanca de bloquear debe seguir siendo usada"

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, advirtió este jueves que "la palanca de bloquear el Estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", al aludir a la zona por la cual pasa la quinta parte del petróleo mundial, cuya interrupción disparó el precio del crudo.

Lo hizo en su primera declaración pública desde su nombramiento, que fue leída en la televisión estatal por una presentadora de noticias sin que Jamenei apareciera en cámara. Según una evaluación israelí, resultó herido en los primeros ataques de la guerra en Medio Oriente.

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO

Los ataques de Irán este miércoles contra barcos en el Estrecho de Ormuz, además de las embestidas contra infraestructura energética en el Golfo Pérsico, volvieron a impulsar este jueves el precio del petróleo hasta llegar a rozar los 100 dólares por barril.

¿Cómo fluyó el crudo iraní por el Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra?





El crudo iraní siguió fluyendo a través del Estrecho de Ormuz a un ritmo casi normal, pese a que los ataques de Teherán a barcos en la estrecha vía fluvial y en infraestructuras energéticas diezmaron las exportaciones de otros países del Golfo Pérsico, según una revisión de Reuters de los datos de seguimiento de los petroleros.

El país persa exportó alrededor de 13,7 millones de barriles de petróleo desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero último, según un análisis de TankerTrackers.com, una empresa de inteligencia marítima.

Por su parte, el servicio de seguimiento de buques Kpler estimó que las exportaciones del país persa, en los primeros 11 días de marzo, fueron incluso más altas, en alrededor de 16,5 millones de barriles.