Tras la ofensiva iraní en el Estrecho de Ormuz, y pese a la liberación de reservas de petróleo, el barril roza los 100 dólares y caen las Bolsas

El anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre que liberará 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para contener el precio disparado por a guerra en Medio Oriente no surtía efecto este jueves, debido a que el valor volvió a superar los 100 dólares este jueves, al tiempo que las Bolsas retrocedían.

De esta manera, los mercados internacionales seguían dominados por la incertidumbre tras los ataques de Irán de este miércoles a barcos que navegaban por el Estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que se mueve la quinta parte del crudo mundial.

El Brent, referencia para Europa, llegó a subir hasta 10% durante esta jornada, cotizando a 101 dólares por barril, para luego bajar levemente a US$98, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), parámetro para Estados Unidos, subía este jueves un 4,6% y alcanzaba los 91 dólares por barril.

De esta forma, el temor a una extensión del conflicto bélico volvía a presionar los precios del crudo, pese al plan de emergencia de la AIE de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia.

Además, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de crudo desde la semana próxima.

Sin embargo, los mercados parecen haber tomado nota de que estas medidas no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barriles diarios que dejaron de circular desde el inicio de la guerra por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Detalles del desplome de los índices bursátiles

Las principales Bolsas de Europa y Asia registraban retrocesos este jueves, afectadas por un nuevo repunte en los precios del petróleo y la extensión del conflicto en Medio Oriente.

Números en rojo en la Bolsa de Madrid (Archivo).

En el Viejo Continente, en el inicio de la sesión, Londres marcaba la mayor caída, con un descenso del 0,53%, seguida por París (0,46%), Madrid (0,24%), Fráncfort (0,11%) y Milán (0,08%), en tanto que el Euro Stoxx50, que agrupa a las empresas del Viejo Continente de mayor capitalización, retrocedía un 0,32%.

En Asia, Tokio abrió la rueda en negativo, con un Nikkei que cayó un 1,4%, mientras que el índice más amplio Topix retrocedió un 1,7%. En China continental y Hong Kong, las principales Bolsas cedieron hasta un 1,35%, en tanto que en Seúl el referencial Kospi descendió un 0,61%.