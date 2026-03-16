Israel intensificó ataques contra Irán y destruyó el avión de Alí Jameneí

En una nueva escalada del conflicto regional, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que su fuerza aérea destruyó un avión que era utilizado por el líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una operación aérea llevada a cabo en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.



Según el comunicado militar israelí, el avión era empleado por Jameneí y por otros funcionarios de alto rango del gobierno iraní para realizar desplazamientos vinculados con la obtención de equipamiento militar y para mantener contactos con países aliados del régimen.

Las autoridades israelíes sostuvieron que la destrucción de esa aeronave representa un golpe significativo para la logística y la coordinación estratégica del gobierno iraní en medio del conflicto.

El ejército israelí describió el aparato como un "activo estratégico" cuya eliminación afecta la capacidad de Irán para organizar operaciones con grupos aliados y avanzar en el desarrollo de su poder militar. De acuerdo con la versión oficial, el avión participaba tanto en vuelos internos como en trayectos internacionales destinados a reforzar vínculos dentro del llamado eje de aliados del gobierno iraní.

El ataque contra esa aeronave se suma a otros golpes recientes contra la infraestructura aérea iraní. A comienzos de este mes, la aviación israelí aseguró haber destruido 16 aviones en el mismo aeropuerto de Mehrabad que, según el Mossad, eran utilizados por la Fuerza Quds -la unidad de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria Islámica- para trasladar armas y fondos a milicias aliadas, entre ellas Hezbollah en el Líbano.

De acuerdo con las FDI, las autoridades iraníes habían intentado proteger parte de esa flota trasladando algunos aviones a hangares destinados a aeronaves fuera de servicio, con el objetivo de dificultar su identificación por parte de los sistemas de inteligencia israelíes.

El aeropuerto de Mehrabad, en Teherán.

Nueva oleada de ataques

En paralelo, el ejército israelí anunció durante la madrugada del lunes el inicio de una "amplia ola de ataques" contra distintos objetivos dentro de Irán. La ofensiva ocurre en el día 17 de la guerra que enfrenta a Israel con la república islámica y en la que también participa Estados Unidos.

Según informó el ejército en su canal oficial de Telegram, los bombardeos estuvieron dirigidos contra "infraestructuras del régimen terrorista iraní" en diferentes ciudades del país. Entre los blancos mencionados se encuentran instalaciones ubicadas en Teherán, así como en Shiraz y Tabriz.

Las autoridades israelíes indicaron que la operación consistió en ataques simultáneos contra instalaciones estratégicas vinculadas con la estructura militar y logística del gobierno iraní, en un nuevo capítulo de la guerra que se desarrolla desde finales de febrero y que mantiene en máxima tensión a todo Medio Oriente.