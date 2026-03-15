No se dan tregua: Israel e Irán iniciaron una nueva oleada de bombardeos

La confrontación entre Israel y Irán volvió a escalar este domingo con el anuncio de nuevos ataques por parte de ambos bandos, en un conflicto que continúa intensificándose en distintos puntos de Medio Oriente.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que lanzaron una serie de bombardeos a gran escala contra infraestructura vinculada al "régimen terrorista iraní" en el oeste del país, indicó el Ejército israelí en un comunicado breve.

Según detallaron las autoridades militares, uno de los objetivos alcanzados fue un depósito de vehículos aéreos no tripulados ubicado dentro de una plataforma de lanzamiento. El ataque fue ejecutado por un avión de la Fuerza Aérea israelí con apoyo de inteligencia precisa y actualizada en tiempo real.

Tras el bombardeo inicial, los sistemas de vigilancia detectaron a varios soldados iraníes que abandonaban el lugar atacado. De acuerdo con la versión israelí, los aviones de combate siguieron sus movimientos y llevaron a cabo nuevos ataques que terminaron con la muerte de esos efectivos.

La triste imagen que dejó uno de los últimos bombardeos de Israel en Medio Oriente (AP).

La respuesta iraní no se hizo esperar. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció el lanzamiento de una nueva serie de ataques que incluyeron diez misiles balísticos y drones dirigidos contra instalaciones estadounidenses y objetivos israelíes en la región, incluidos blancos en Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la fuerza iraní afirmó que los misiles utilizados pertenecen a los modelos hipersónicos "Fattah" y "Qadr". La ofensiva forma parte de la 53° fase de la operación denominada "Promesa Verdadera 4", nombre con el que Teherán identifica su respuesta militar a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que empleará drones de ataque contra la base aérea Al-Zafra, donde operan fuerzas estadounidenses en territorio emiratí, al considerar que esa instalación cumple "un rol de apoyo e inteligencia en ataques contra Irán".

En el mismo comunicado, el cuerpo militar aseguró que continuará con "ataques potentes contra objetivos, centros e intereses de Estados Unidos y el régimen sionista" -en referencia a Israel- "hasta que el agresor se rinda y sea castigado".

Las amenazas también incluyeron advertencias directas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La IRGC sostuvo que lo perseguirá "sin descanso" con el objetivo de asesinarlo.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, jornada en la que comenzó la escalada militar y en la que murieron varias figuras clave de la cúpula iraní. Entre ellas se encontraba el entonces líder supremo, Alí Jameneí, así como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.