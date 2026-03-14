Irán anunció que responderá con dureza los bombardeos sufridos por Estados Unidos e Israel

Mientas se agudiza la tensión en Medio Oriente, Irán le advirtió a los residentes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que no se acerquen a los espacios terrestres y aéreos vinculados a los Estados Unidos.

De acuerdo con lo infomado por medios iraníes, una serie de ataques podrían llevarse a cabo en las próximas horas. En ese marco, se supo que fueron interceptados misiles sobre Doha durante esta madrugada.

Al mismo tiempo, el país norteamericano, en conjunto con Israel, bomardeó la ciudad industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que dejó al menos 15 personas muertas y varias más heridas.

Una mujer musulmana fue atropellada en Londres

En Londres, Inglaterra, una mujer musulmana fue atropellada a plena luz del día en el sureste de la ciudad. La víctima sobrevivió y la investigación continúa, pero aún no fue detenido ningún sospechoso.

El acusado escapó del lugar, aunque se activó un protocolo de búsqueda para dar con su paradero. El ataque estaría relacionado a la xenofobia, mientras crece el conflicto en Irán.



