Los fuertes dichos de Matías Almeyda respecto al rol del fútbol en la guerra de Medio Oriente

El argentino Matías Almeyda, director técnico de Sevilla, es uno de los tipos distintos que asoma dentro un ambiente como el fútbol de poco análisis, chato y fugaz. El Pelado, conocido en nuestro país por su enorme ligazón con River, habló y como siempre dejó conceptos contundentes y claros. En este caso respecto al conflicto bélico en Medio Oriente y el rol del ambiente de la número cinco.

"El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido, eso quiere decir que no nos importa nada. Es una parte triste, el negocio tiene que seguir", lanzó el DT en la previa del duelo contra Barcelona por LaLiga de España.

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Almeyda, a su vez, describió el costado "lindo" del fútbol: "Despierta sentimientos y, bien utilizado, es un remedio para mucha gente. Además, ¿a cuántos nos da de comer? Por lo menos, me permitió conocer diferentes culturas, viajar en avión y comer cosas ricas".

Luego, el entrenador del elenco Andaluz criticó el ataque de Estados Unidos e Israel que ha provocado estragos en Irán y generó la represalia de la Guardía Revolucionaria (una rama de las fuerzas armadas del citado país) contra los países vecinos que mantienen buenas relaciones con el gobierno conducido por Donald Trump. "Cada cohete que tiran vale 50 millones de euros ¿Por qué no gastamos eso en comida y en educación? Seguimos viviendo en un mundo para uno mismo", apuntó.

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Finalmente, el orientador táctico sevillano expresó su preocupación por la paulatina "pérdida" del "folklore" y de la "esencia" del fútbol: "Hace 30 años había hinchas mirando el entrenamiento. Que feo que desapareció eso. Me gustaría que vuelva, que la gente disfrute, estar todos más juntos. Esto no era así". Por último, Almeyda lanzó una durísima sentencia: "El mundo va retrocediendo socialmente".

Vale mencionar que el conjunto Blanquirrojo visitará a Barcelona el domingo a las 12.15 por la fecha 28° del certamen español. Por el momento, se posiciona 14° con 31 puntos, producto de ocho victorias, siete empates y doce derrotas. Por su parte, hay que mencionar que el ex hombre Millonario recién podrá volver a dirigir en el banco de suplentes ante Atlético de Madrid por la fecha 21°, tras haber sido castigado con siete jornadas de sanción por su expulsión ante Deportivo Alavés.