"¿Estados Unidos de Medio Oriente?": el sugestivo posteo de Trump mientras sube la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un sugestivo posteo contra Irán, mientras se eleva la tensión entre ambos países.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano compartió una imagen del territorio iraní con los colores de Estados Unidos.

"¿Estados Unidos de Medio Oriente?", resalta el provocador mensaje que muestra el mapa, donde se ve la bandera de Estados Unidos en el territorio iraní.

Sin embargo, por otro lado, Trump dijo en una entrevista que están "cada vez más cerca" de llegar a un acuerdo con Irán.

De cualquier forma, acto seguido el mandatario estadounidense amenazó con que "nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir".

También quien se mostró optimista con llegar a buen puerto en las negociaciones con Irán fue el secretario de Estado, Marc Rubio.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", afirmó el funcionario.