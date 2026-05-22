El Gobierno de Trump desclasificó nuevos archivos militares sobre supuestos OVNIS

El Gobierno de los Estados Unidos publicó una nueva tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados.

La medida, dictada por la administración de Donald Trump, se ejecutó a través del Departamento de Guerra con el objetivo de transparentar registros históricos y encuentros reportados por las fuerzas armadas.

La iniciativa responde a un programa oficial reciente que busca canalizar la fuerte demanda de información por parte del Congreso estadounidense y la opinión pública global.

La medida se ejecutó a través del Departamento de Guerra con el objetivo de transparentar registros históricos.

La documentación oficial se incorporó a la plataforma digital "Presidential UAP Records System for Unidentified Encounters" (PURSUE), un sistema lanzado el pasado 8 de mayo bajo el dominio web gubernamental WAR.GOV/UFO.

El vocero principal del Pentágono y asistente del secretario de Guerra para Asuntos Públicos, Sean Parnell, fue el encargado de confirmar el envío del segundo reporte desclasificado. El funcionario precisó que el proceso de apertura de los archivos militares remanentes continuará de manera gradual durante los próximos meses.

Desde la puesta en marcha del sitio web a principios de mes, la página oficial registró más de mil millones de accesos a nivel global. Las autoridades norteamericanas destacaron que el volumen de tráfico demuestra un interés sin precedentes en la temática.

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo de ese país calificó la iniciativa como un hecho histórico en materia de acceso a la información pública.

Esta segunda entrega analizada por los equipos técnicos de Washington está compuesta por fotografías, informes internos de inteligencia y un total de 46 filmaciones capturadas por personal de las fuerzas armadas.

La desclasificación de este lote específico de archivos había sido solicitada formalmente semanas atrás por un grupo de legisladores del Capitolio, tras la filtración de reclamos en comisiones del Congreso.

Dentro del material integrado al dominio público se destacan registros de audio pertenecientes a la misión espacial Apolo 12, donde se escuchan reportes de los astronautas sobre cuerpos extraños en el espacio.

Asimismo, los expedientes incluyen transcripciones sobre el avistamiento de esferas de luz que rodearon un helicóptero del ejército norteamericano, reportes de fenómenos luminosos en territorio mexicano y archivos de inteligencia sobre objetos divisados cerca de bases de armamento de la antigua Unión Soviética.

El impacto de la medida generó repercusiones inmediatas en agencias internacionales y comités de control legislativo, los cuales ya comenzaron la revisión de las piezas audiovisuales liberadas.