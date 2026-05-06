Estados Unidos refuerza su apoyo a la Argentina para frenar la influencia comercial de China

El Congreso de los Estados Unidos presentó el proyecto de ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas relacionados que incluye a la Argentina como un eje prioritario dentro de la política exterior, con el objetivo de reducir la influencia de China en la región.

El congresista Mario Rafael Díaz-Balart, presidente del Comité de Asignaciones, lideró la definición de la propuesta legislativa, en la que se sugiere un incremento en la provisión de recursos financieros, en sintonía con el alineamiento político entre el gobierno de Donald Trump y Casa Rosada.

Dentro del capítulo correspondiente al Programa de Financiación Militar Extranjera, la Cámara de Representantes solicitó una partida adicional de 55 millones de dólares destinada al bloque integrado por Argentina, Paraguay y Perú.

El proyecto de ley incluye un incremento en el presupuesto destinado al Programa de Financiación Militar Extranjera.

Este monto significa un aumento presupuestario por encima de lo ejecutado en el periodo fiscal 2025/26, orientado a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad locales.

En el ámbito económico, el proyecto introduce el denominado "Fondo de Oportunidades America First", que dispone de una partida de 750 millones de dólares.

Estos activos están diseñados para otorgar al secretario de Estado, Marco Rubio, herramientas de gestión flexible que permitan ejecutar la agenda de política exterior denominada "Estados Unidos Primero".

El texto destaca que estos fondos deben emplearse para fomentar la cooperación con aliados democráticos que demuestren un compromiso con los mercados libres.

Según el Comité, esta integración permite modernizar los sistemas energéticos nacionales, optimizar la infraestructura crítica y promover marcos de gobernanza transparentes que se alineen con los intereses estratégicos de Washington.

Además, el cuerpo legislativo norteamericano enfatizó la importancia de la diplomacia comercial mediante el "nearshoring", una práctica que consiste en relocalizar cadenas de suministro estratégicas, especialmente de minerales críticos, hacia países geográficamente cercanos y políticamente afines, con el fin de disminuir la dependencia industrial respecto a China.

En el plano de la defensa, el Congreso estadounidense ratificó su respaldo al Programa F-16 para la Fuerza Aérea Argentina. El informe parlamentario alienta al Departamento de Estado a evaluar mecanismos de asistencia adicional para la operatividad de estos sistemas de armas, los cuales cuentan con estrictos protocolos de confidencialidad y cooperación tecnológica.

En tanto, la Jefatura de Gabinete de la Nación confirmó que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) intervendrá en el proceso de incorporación de estas aeronaves.

La participación del organismo de inteligencia se centrará en tareas de contrainteligencia militar, cumpliendo con los estándares de seguridad requeridos por los proveedores internacionales de Dinamarca y Estados Unidos.

Respecto a la adquisición de la flota, el Ministerio de Defensa informó que se incorporarán seis unidades adicionales durante el transcurso de este año. Las 16 aeronaves recibidas hasta la fecha representan una inversión de 301 millones de dólares, monto que el Estado nacional prevé cancelar mediante un plan de pago de cinco cuotas anuales.

Por último, el proyecto estadounidense califica a la Argentina como un "socio clave en el Cono Sur" .