Alarma en Estados Unidos: el Servicio Secreto baleó a un hombre armado cerca de la Casa Blanca

Momentos de tensión se vivieron en el centro de Washington D.C. cuando agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos se enfrentaron a tiros con un hombre armado, que abrió fuego contra los efectivos a metros de la Casa Blanca.

El episodio, que tuvo lugar en plena zona turística del National Mall, forzó un cierre de emergencia temporal del palacio donde gobierna el presidente, Donald Trump, y encendió las alarmas por la cercanía del sospechoso con la comitiva oficial del vicepresidente, JD Vance.

Los agentes lograron reducir al hombre armado, que terminó detenido.

La secuencia se inició cuando los efectivos identificaron a un individuo sospechoso que portaba un arma de fuego. Al intentar ser abordado por la autoridad, el hombre emprendió la huida a pie, desenfundó su pistola y disparó contra los uniformados, que respondieron la reacción a tiros.

Rápida respuesta y detención



Los agentes repelieron la agresión de inmediato, logrando herir al atacante. El sospechoso fue trasladado de urgencia a un hospital local bajo custodia policial, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico sobre su estado de salud ni se ha revelado su identidad.

En medio del intercambio de disparos, un civil que circulaba por la zona sufrió heridas leves.

Si bien las autoridades aún no han vinculado este hecho con los recientes intentos de magnicidio contra el presidente Donald Trump, la investigación se desarrolla bajo un clima de extrema sensibilidad política. El incidente se produce apenas una semana después de que otro hombre armado intentara vulnerar la seguridad de un hotel donde el mandatario estadounidense participaba de un evento.

Por estas horas, las fuerzas federales trabajan en el lugar para peritar el arma del agresor y determinar si el objetivo del ataque era interferir con el desplazamiento de la caravana de Vance, que había transitado por esa misma calle antes de las primeras detonaciones.