Tiroteo en Washington: hirieron a un sospechoso y cerraron la Casa Blanca

Un hombre resultó herido de bala por fuerzas federales en las inmediaciones del Monumento a Washington tras un enfrentamiento en el que participaron agentes del Servicio Secreto, lo que motivó el cierre inmediato y preventivo de la Casa Blanca.

El tiroteo se produjo en el cruce de la Calle 15 y la Avenida Independence. Según el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, los agentes interceptaron al sospechoso, quien respondió abriendo fuego, lo que desencadenó la reacción de las fuerzas de seguridad.

"Personal del Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra en el lugar de un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes de policía. Una persona resultó herida de bala por las fuerzas del orden", confirmó la agencia a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia, un adulto (el principal sospechoso) fue trasladado a un hospital con heridas de bala. Asimismo, un transeúnte habría sido golpeado por el agresor antes del tiroteo, mientras que un menor de edad recibió asistencia por lesiones leves en el lugar.

Al momento de los disparos, el presidente Donald Trump se encontraba participando de una reunión de trabajo en el Ala Oeste.

Ante la incertidumbre inicial, se activaron los protocolos de seguridad máxima: se cerraron todos los accesos al complejo y los periodistas que realizaban coberturas en el jardín norte fueron evacuados de urgencia hacia la sala de conferencias por agentes armados con fusiles de asalto.

Minutos antes del hecho, la caravana oficial del vicepresidente JD Vance había circulado por la zona, aunque las autoridades aclararon que, por el momento, no existen indicios de que el mandatario o su segundo fueran objetivos directos del ataque.

Antecedentes

Este tiroteo ocurre en un clima de extrema sensibilidad en la capital estadounidense. Hace apenas una semana, un hombre identificado como Cole Tomas Allen fue imputado tras intentar ingresar armado a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, incidente en el cual también resultó herido un agente federal.

Tras el despliegue policial de este lunes, el perímetro de la intersección afectada permanece custodiado por diversas agencias de seguridad mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar los motivos del atacante.