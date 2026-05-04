Estados Unidos confirmó que buques de guerra fueron alcanzados por misiles de Irán

En un giro drástico de los acontecimientos, Estados Unidos reconoció este lunes que sus buques de guerra fueron atacados con misiles crucero por parte de Irán en el estrecho de Ormuz.

La confirmación, brindada por un almirante estadounidense a la agencia Reuters, revierte la postura oficial mantenida durante la mañana, cuando la administración de Donald Trump había negado rotundamente las versiones de un impacto que ya circulaban desde Teherán.

El conflicto en el estrecho de Ormuz

El reconocimiento oficial eleva la tensión a niveles críticos en una región ya convulsionada.

Según los reportes, el ataque se produjo en una zona donde la nación persa mantiene un bloqueo para cualquier embarcación que no sea considerada aliada.

Si bien se confirmó el impacto de los misiles, las autoridades norteamericanas aún no han brindado detalles precisos sobre la magnitud de los daños materiales o si existen víctimas entre los efectivos desplegados.

Antecedentes y contexto económico

La situación se enmarca en un conflicto que se recrudeció el pasado 28 de febrero, fecha señalada como el inicio de las hostilidades abiertas en esta fase de la guerra en Medio Oriente.

El enfrentamiento involucra directamente a Israel, Estados Unidos e Irán, afectando uno de los puntos más estratégicos para el comercio global de energía.

Este ataque ocurre horas después de que se lanzara el Proyecto Libertad, la operación militar estadounidense destinada a escoltar barcos civiles a través del estrecho.

El reconocimiento del ataque por parte de Washington plantea un nuevo escenario de represalias directas entre la potencia norteamericana y el régimen iraní, en un contexto de bloqueo naval y volatilidad de los mercados internacionales.