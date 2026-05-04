Trump advirtió que podría "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si hay ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Irán será "borrado de la faz de la Tierra" si lanza ataques contra embarcaciones estadounidenses en las proximidades del estrecho de Ormuz.

La declaración, realizada a la cadena Fox News, endurece el discurso de la Casa Blanca en el marco del Proyecto Libertad, una operación militar diseñada para garantizar la salida de barcos varados en el Golfo Pérsico.

El Proyecto Libertad y la escalada militar

La operación, anunciada el domingo, consiste en una escolta militar para los buques de carga que transitan por la estratégica vía marítima.

Según el Comando Central de Estados Unidos, el despliegue cuenta con destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y 15.000 efectivos.

"Irán ha recibido solo 24 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores jamás vistos", sostuvo el mandatario.

La advertencia surge como respuesta a la postura de Teherán, que este lunes reiteró que cualquier embarcación que intente transitar por el estrecho bajo estas condiciones será atacada.

Acciones en la región

Trump informó a través de su red social Truth Social que el ejército de Estados Unidos ya ha destruido siete lanchas rápidas iraníes.

Además, denunció que fuerzas de Irán lanzaron misiles contra los Emiratos Árabes Unidos y atacaron un buque de carga surcoreano. "¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión!", sugirió el jefe de Estado norteamericano.

En este contexto de máxima alerta, el mandatario destacó la capacidad bélica de su país: "Tenemos el mejor equipo. Tenemos material por todo el mundo. Podemos usar todo eso, y lo haremos, si es necesario".

Se espera que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, brinden una conferencia de prensa este martes para detallar el avance de la misión.