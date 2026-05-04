Javier Milei vuelve a Los Ángeles para dar un discurso en el Instituto Milken y está confirmada la comitiva

En su cuarto viaje a los Estados Unidos del año, el presidente de la Nación, Javier Milei, partirá este martes a las 13 desde Buenos Aires hacia la ciudad de Los Ángeles para dar un discurso invitado por el Instituto Milken, un think tank liberal.

El líder de La Libertad Avanza volverá a participar de la Conferencia del Milken, una cita global que reúne a empresarios, banqueros, inversores y ejecutivos de importantes firmas, como así también a figuras de peso para el gobierno nacional como la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.

La comitiva oficial estará conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, según confirmaron a cronica.com.ar fuentes oficiales.

Karina Milei y Pablo Quirno integran la comitiva de Javier Milei para Los Ángeles.

Se trata de la salida al exterior número 16 de Milei desde su llegada a la Casa Rosada con destino al país gobernado por Donald Trump.

Agenda completa de Milei en Los Ángeles

La agenda que difundió Presidencia y a la que accedió este medio marca las 4.30 (hora argentina) del miércoles como horario de llegada del avión presidencial ARG01 a la costa oeste de los Estados Unidos.

A las 14 será recibido por el presidente del Instituto Milken, Michael Milken. Seguida a esa reunión, Milei mantendrá un encuentro con un grupo reducido de empresarios, sobre los que la información oficial no incluye más detalles.

Javier Milei retornará al país el jueves a las 13.30.

A las 18 del miércoles dará su discurso con foco en la defensa de su modelo económico aplicado en la Argentina. Podrían mezclarse entre los asistentes habituales al foro del Milken, poderosos empresarios representantes de marcas como Discovery Capital Visa, Citi, Chevron, Paramount, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, y otros.

Dos años atrás, Milei dejó un mensaje a los empresarios argentinos en ese escenario: "Les digo que no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgos, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita".

Tras repasar los recortes de su modelo de ajuste y motosierra que había derivado en superávit fiscal y financiero en el sector público nacional; el Presidente convocó en 2024 a los inversores en general porque: "La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna: es hoy, es ahora".

El Presidente de la Nación regresará al país el jueves a las 13.30 junto con su acotada comitiva.