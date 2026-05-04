La prensa mexicana acusa a Javier Milei de financiar trolls contra la presidenta Claudia Sheinbaum

El presidente Javier Milei habría aportado 350.000 dólares para la conformación de un equipo regional cuyo objetivo era llevar adelante una campaña de fake news contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia. Así surge de una serie de audios filtrados entre el ex mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, y las actuales autoridades de ese país.

Las grabaciones de WhatsApp, Signal y Telegram forman parte de una investigación periodística publicada en Diario Red, que dirige el español Pablo Iglesias (con sede México) y el portal Hondurasgate.

Indultado por Donald Trump tras recibir una condena por narcotráfico en Nueva York, Hernández dice en los audios que el presidente de EE.UU. le encomendó la tarea de "atacar y extirpar el cáncer de la izquierda en Honduras y toda Latinoamérica". De ahí, el objetivo de organizar e instalar una "Unidad de Periodismo digital", según se lo escucha decirle al actual mandatario hondureño, Nasry Asfura, en uno de los audios fechados el 30 de enero pasado.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

En otra de las grabaciones, Hernández destaca la participación del líder de La Libertad Avanza. "Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy muy muy buena y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya", afirma.

Y poco después, agrega: "Pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, mantuvo duros enfrentamientos con Milei.

En diciembre pasado, Sheinbaum había apuntado contra Milei en una de sus habituales conferencias. Ocurrió cuando presentó diferentes programas de asistencia social y marcó: "Para que tengan una idea, este año, la recaudación adicional es de cerca de 400.000 millones de pesos (mexicanos). ¿Saben cuánto le pidió la Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto. Nosotros lo recaudamos sin más impuestos, sino, sencillamente, haciendo bien nuestro trabajo".

La relación entre Milei y Petro, en tanto, estuvo marcada por duros enfrentamientos. En uno de ellos, el líder de La Libertad Avanza lo calificó de "comunista asesino" y "plaga letal", lo que provocó tensiones diplomáticas entre ambos países.