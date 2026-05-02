Javier Milei pasó la motosierra: sacó los subsidios a la luz a 2.1 millones de hogares y al gas a casi 900 mil

El gobierno redujo los subsidios a la luz a 2.1 millones de hogares y, en el caso del gas, a casi 900 mil casas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Un recorte que golpea fuerte en el bolsillo de los usuarios.

Con esta decisión, el Ejecutivo nacional subió la cantidad de familias que pagan el costo total de los servicios públicos: cerca de la mitad del universo total.

De este modo, desde la asunción del actual mandatario en diciembre 2023 la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$5600 millones.

En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de ser 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%).

Por su parte, en cuanto al servicio de gas, los usuarios beneficiados con los subsidios pasaron de ser 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) con la puesta en vigencia de esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El ajuste impactó de lleno en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.

El impacto de las tarifas en el costo de vida

Durante el primer trimestre de 2026, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en la suba del costo de vida, con incrementos cercanos al 20%, más del doble de la inflación general del período.

Cómo funciona el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados

Este esquema hizo que la segmentación tarifaria pase de ser medida en 3 niveles según los ingresos de las familias, a contar con 2 tipos de usuarios: quienes cuenten con subsidios y quienes paguen el precio pleno de la energía.

Para mantener el beneficio, los hogares (la suma de todos sus integrantes) deben contar con ingresos inferiores a 3 canastas básicas totales.