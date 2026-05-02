Cae el apoyo al Gobierno en redes y Milei pierde la "calle digital"

El escenario político digital en Argentina, un área que es de sumo interés y uno de los principales bastiones del Gobierno, empieza a mostrar cambios profundos: un nuevo relevamiento advierte que el apoyo en redes sociales al presidente Javier Milei registra una caída significativa.

Así lo precisa un estudio de Tendencias Consultora. Este marca que el respaldo digital a Milei cayó un 45,4% respecto a 2024, lo que no es una baja aislada, ya que, cuando se analiza el conjunto de referentes y voceros de La Libertad Avanza, la pérdida alcanza el 49,8%, confirmando un retroceso más amplio dentro del oficialismo.

El informe también analiza qué tipo de contenidos siguen generando adhesión. Los posteos con mejor rendimiento no están vinculados a la gestión económica ni a la realidad cotidiana, sino al posicionamiento internacional del Gobierno, especialmente en relación con Estados Unidos e Israel. Para la consultora, esto refleja un corrimiento hacia el núcleo duro de seguidores y una menor conexión con las preocupaciones internas.

Entre los factores que explican la caída aparecen el impacto del caso de Manuel Adorni, la suba de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, incluso reconocida en datos oficiales, como elementos que alimentan el malestar social y se traducen en menor apoyo en redes.

En esta sintonía, el sitio Monitor Digital precisa también que abril fue un mes muy malo para el Gobierno en redes. Es que tuvo casi el 72% de negatividad a lo largo del mes, con casi 4 millones de menciones a la Casa Rosada.

Esto revela "una conversación estructuralmente adversa" para el Gobierno de Milei, en donde encontramos contenidos críticos, irónicos, acusatorios o directamente hostiles hacia la gestión del presidente.

A la hora de revisar esta "nube temática", los tópicos que aparecen en estas conversaciones son "Milei", "Adorni", "Periodistas", "Créditos", "Banco Nación", "Estados Unidos", "Karina Milei", "Mauricio Macri" y "Justicia".

Por el contrario, la Izquierda crece

El crecimiento más marcado se da por Izquierda. Myriam Bregman se posiciona como una de las figuras con mayor expansión digital: aumentó su apoyo en un 92,1% en los últimos tres años y se ubica como la segunda dirigente con más seguimiento online, detrás del propio Milei. A nivel espacio, el Frente de Izquierda creció un 124%.

El estudio interpreta este fenómeno como un cambio relevante. Tradicionalmente fuerte en la calle, la izquierda empieza a consolidar también una identidad digital, apalancada en su confrontación directa con el Gobierno. En paralelo, encuestas recientes ya mostraban a Bregman con altos niveles de imagen positiva y una intención de voto en crecimiento.



