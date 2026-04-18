Fuerte caída de Milei en redes: perdió el 87% de la interacción en poco más de dos años

Un informe privado reveló un cambio marcado en la conversación digital, principalmente en X (ex Twitter), sobre Javier Milei. La actividad en esta red social, que supo ser su principal canal de amplificación política, muestra una caída abrupta para el mandatario.

Así lo precisa un informe de QSocial Big Data, el cual precisa que Milei pasó de generar 3,1 millones de acciones mensuales en diciembre de 2023 a apenas 400.000 en marzo de 2026. La baja del 87% en 27 meses marca un punto de inflexión en el ecosistema digital argentino, un espacio clave para el partido y el mandatario.

El informe señala que el espacio libertario no perdió volumen de actividad, pero sí modificó su lógica. Mientras los influenciadores oficialistas mantienen -e incluso aumentan- su nivel de publicaciones, el foco dejó de estar puesto en ampliar la base electoral.

En cambio, las estrategias digitales se orientan a consolidar la identidad del núcleo duro, con contenidos dirigidos a reforzar posiciones propias y responder a adversarios, lo que a su vez limita la capacidad de crecimiento hacia nuevas audiencias.

Otro dato clave es la diferencia en la percepción según el tema. En el plano económico, el clima digital aparece mayormente positivo, traccionado por indicadores y mensajes de gestión. Pero en el terreno político ocurre lo contrario: predominan los tonos negativos, asociados a conflictos, discusiones públicas y polémicas.

El estudio, al tiempo, detecta el impacto de la agenda internacional: la guerra en Medio Oriente se convirtió en uno de los temas más virales dentro de la conversación local, y cada vez que la figura de Milei se vincula a ese conflicto, aumentan los niveles de negatividad en redes.

Por último, el informe destaca un cambio llamativo en la agenda: el dólar perdió centralidad en la conversación digital. Aunque la economía sigue presente, los debates migraron hacia otros indicadores, lo que refleja una reconfiguración en las preocupaciones de los usuarios.