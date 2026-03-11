Una camioneta se estrelló contra las rejas de la Casa Blanca: temor y protocolo

Un hombre fue detenido este miércoles tras chocar su camioneta contra una de las barricadas de seguridad de la Casa Blanca en Washington D.C.

El incidente ocurrió esta mañana y activó los protocolos de defensa del Servicio Secreto de los Estados Unidos. De acuerdo con el informe oficial, el choque se registró a las 6.37 hora local.

El conductor del vehículo logró traspasar un sector del vallado perimetral ubicado sobre la avenida Connecticut antes de ser interceptado por los agentes de seguridad que estaban desplegados en la zona.

Tras el impacto, las autoridades removieron al sujeto del interior de la camioneta y fue puesto bajo custodia para ser sometido a un interrogatorio por el Servicio Secreto.

El choque ocurrió en el ingreso a la Casa Blanca que se ubica en la intersección de Connecticut Avenue y H Street, en el sector norte del complejo, lindante con la plaza Lafayette.

Los agentes de seguridad no confirmaron aún los motivos del incidente y si efectivamente se trató de un ataque intencionado contra la residencia oficial del presidente Donald Trump, quien al momento del choque se encontraba en el interior del edificio.

Una vez resuelta la situación, Trump retomó sus compromisos previstos para la jornada, que incluyen el traslado hacia el estado de Kentucky.

Tras el choque, se dispuso el cierre total de las calles circundantes al perímetro de la Casa Blanca, lo que provocó congestiones y demoras en el tránsito de la capital estadounidense.

Más tarde, el Servicio Secreto emitió un comunicado oficial en el que señaló que se encontraba "investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado".

Este episodio ocurre en medio del refuerzo en las medidas de vigilancia dentro de la capital estadounidense debido al conflicto que entre EE.UU, Israel e Irán. Las fuerzas federales mantienen un estado de alerta elevado ante la posibilidad de ataques o incidentes vinculados a las operaciones militares que el país desarrolla en la región de Medio Oriente.