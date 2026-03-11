El FBI advirtió que Irán podría lanzar un ataque con drones a California como "venganza"

El FBI advirtió a departamentos de policía de California sobre la posibilidad de que Irán lance ataques con drones contra la Costa Oeste de Estados Unidos, en un eventual escenario de represalia por operaciones militares estadounidenses contra la República Islámica.

De acuerdo con una alerta de inteligencia distribuida a fines de febrero, las autoridades estadounidenses obtuvieron información que sugiere que, a comienzos de febrero de 2026, Irán habría evaluado realizar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados lanzados desde una embarcación frente a la costa estadounidense, con posibles objetivos en California. Sin embargo, el informe aclara que no hay datos concretos sobre el momento, el método, los blancos específicos ni los responsables de ese presunto plan.

Según informó ABC News, la advertencia se produjo en medio de la escalada de tensiones tras los ataques lanzados por la administración de Donald Trump contra Irán. En respuesta, Teherán intensificó el uso de drones contra distintos objetivos en Oriente Medio.

Consultada por el tema, una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles se negó a hacer comentarios, mientras que la Casa Blanca no respondió de inmediato a las consultas periodísticas.

Crece la preocupación por el uso de drones

Los servicios de inteligencia estadounidenses también expresaron en los últimos meses su inquietud por el creciente uso de drones por parte de organizaciones criminales. En particular, analizan la posibilidad de que cárteles del narcotráfico de México utilicen esta tecnología para atacar a fuerzas de seguridad o personal militar cerca de la frontera.

Un boletín de inteligencia de septiembre de 2025 citado por ABC News indicó que líderes de cárteles no identificados habrían autorizado ataques con drones cargados con explosivos contra agentes y militares estadounidenses en la zona fronteriza. Aunque un ataque de ese tipo dentro del territorio de Estados Unidos no tendría precedentes, los analistas consideran que se trata de un escenario plausible.

En ese contexto, John Cohen, ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y colaborador de ABC News, advirtió sobre el riesgo de un nuevo tipo de amenaza. "Sabemos que Irán tiene presencia en México y Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con drones y ahora tiene el incentivo para llevar a cabo ataques", señaló.

Los especialistas advierten además que una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que equipos o dispositivos ya estén posicionados previamente, ya sea en tierra o en embarcaciones en el mar, para ser utilizados en caso de una escalada militar mayor entre Estados Unidos e Irán. Según Cohen, la advertencia del FBI busca que las autoridades estatales y locales puedan prepararse y responder con mayor rapidez ante posibles amenazas.