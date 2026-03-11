Conflicto en Medio Oriente: Aerolíneas Argentinas aplica recargos en sus pasajes ante el fuerte aumento del combustible

Consecuencias del Conflicto en Medio Oriente. La disparada en los precios internacionales de la energía impacta de lleno en el mercado aerocomercial local.

Aerolíneas Argentinas activó un esquema de cargos extras en la comercialización de sus boletos, una decisión que abarca tanto a los destinos dentro del país como a las rutas regionales y de larga distancia.

La determinación busca equilibrar los gastos operativos tras el encarecimiento del insumo básico para volar.

Desde la línea de bandera señalaron que la medida responde directamente a las oscilaciones del mercado del crudo. Voceros de la firma explicaron que la resolución se tomó "a raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel)".

En ese marco, precisaron que el adicional en los tickets tiene como meta "mitigar el efecto de esos incrementos en su estructura de costos".

Tarifas y escalas del nuevo cargo

El esquema de pagos adicionales se divide según la extensión y el destino del viaje:

Vuelos domésticos: Se estableció un monto fijo de $7500 por cada tramo.

Vuelos regionales e internacionales: El recargo se posiciona en una escala que va desde los 10 hasta los 50 dólares por tramo.

Esta maniobra financiera, habitual en la industria ante crisis energéticas, será transitoria y quedará supeditada a la volatilidad del sector. Al respecto, fuentes de la empresa destacaron que "Aerolíneas Argentinas continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger su estructura de costos y minimizar el impacto en sus pasajeros".

El factor global

El contexto detrás de este ajuste radica en el salto del valor del combustible aeronáutico, impulsado por conflictos geopolíticos en Medio Oriente y crisis en el suministro de energía regional.

Mientras que a principios de año el barril de jet fuel oscilaba entre los 85 y 90 dólares, en las últimas jornadas la cotización trepó hasta una franja de entre 150 y 200 dólares, representando un incremento superior al 100%.