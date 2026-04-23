Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en Santiago de Chile

Un grave incidente operativo alteró la actividad nocturna del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL) de Santiago de Chile. Un Airbus A321 de la compañía LATAM impactó contra un Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas mientras este último se encontraba detenido en plataforma, aguardando autorización para despegar.

Según confirmó la aerolínea de bandera, el avión afectado cumplía el servicio del vuelo AR1267, que debía cubrir la ruta entre la capital chilena y el Aeroparque Jorge Newbery.

El contacto físico se registró cuando la aeronave de LATAM era remolcada hacia una nueva posición de estacionamiento. En esa maniobra, impactó contra la sección posterior del avión argentino -matrícula LV-FVN-, dañando específicamente su barra estabilizadora.

Cancelación y protocolos de seguridad



Pese a que las inspecciones preliminares calificaron los daños como "menores", los estrictos protocolos de seguridad aérea obligaron a retirar la aeronave de servicio de forma inmediata. Como consecuencia, el vuelo fue cancelado para someter a la unidad a revisiones técnicas exhaustivas, afectando el cronograma de los pasajeros que regresaban al país.

Investigación oficial

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile ya tomó intervención en el caso e inició una investigación formal para establecer las responsabilidades del personal de tierra.

Fuentes del sector aeronáutico señalaron que el foco de la investigación estará puesto en la coordinación de los señaleros (marshallers) y los operadores de los tractores de remolque. No se descarta que una falla en la percepción de distancias o errores en la comunicación, potenciados por la visibilidad nocturna en una terminal de alto tráfico, hayan sido los detonantes del siniestro.