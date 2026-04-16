Un avión británico cruzó espacio aéreo argentino sin autorización

La aeronave militar Airbus A400M Atlas, perteneciente a la Royal Air Force del Reino Unido, protagonizó un incidente operativo al realizar un presunto ingreso no autorizado en el espacio aéreo argentino durante un vuelo logístico entre Montevideo y la base de Mount Pleasant.

El movimiento, detectado el pasado 12 de abril, refuerza la tendencia de utilización de puertos y aeropuertos sudamericanos para el sostén de la presencia británica en las Islas Malvinas.

Detalles del seguimiento aéreo

Según los reportes del medio especializado Escenario Mundial, el avión con matrícula ZM413 cumplió el trayecto RRR4000 desde las islas hacia la capital de Uruguay.

Posteriormente, bajo el código de vuelo RRR4001, inició su regreso desde el Aeropuerto de Carrasco.

El punto de mayor controversia para los analistas ocurrió poco después del despegue en territorio uruguayo.

En ese momento, la aeronave dejó de emitir la señal de su transpondedor, el dispositivo electrónico que permite la identificación y el seguimiento por parte de los radares civiles.

Esta maniobra técnica impidió el monitoreo convencional del trayecto justo cuando la trayectoria marcaba un posible ingreso en jurisdicción soberana de la Argentina.

La red logística en el Cono Sur

El uso del Airbus A400M Atlas no es casual, ya que se trata de una plataforma versátil para el transporte de carga, repuestos y personal.

Este evento cuenta con un antecedente directo registrado el 10 de marzo, cuando la misma aeronave realizó una operación idéntica entre Monte Agradable y Montevideo.

Especialistas en defensa señalan que estos movimientos no son aislados, sino que forman parte de una estructura logística más amplia.

"Si bien no se trata de un movimiento sorpresivo, sí se deja en claro la existencia de una red que también incluye a la Antártida, Chile y otras instalaciones del Cono Sur", destaca la información técnica sobre la recurrencia de estos vuelos militares en la región.

El despliegue británico continúa apoyándose en nodos estratégicos de Sudamérica para garantizar la operatividad de sus bases, generando recurrentes tensiones por el uso de rutas aéreas que atraviesan sectores bajo control o reclamación de la República Argentina.