El Gobierno logra un acuerdo preliminar con fondos buitre por la deuda del 2001

Este miércoles, Argentina dio un paso decisivo para cerrar un frente judicial histórico en los Estados Unidos.

Los abogados del Estado nacional y los apoderados de los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund informaron ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York que alcanzaron una conciliación inicial.

Este progreso motivó un pedido conjunto para paralizar el litigio mientras se pulen las condiciones definitivas del cierre.

La disputa involucra obligaciones incumplidas tras el default declarado hace 25 años.

Ambos grupos de acreedores poseen fallos favorables que, en conjunto, representan una cifra cercana a los US$500 millones. Bainbridge contaba con una sentencia por US$95 millones más intereses, mientras que Attestor tenía una resolución firme por US$460 millones.

Este último fondo incluso había logrado bloquear US$209 millones de los bonos Brady que el país mantenía en custodia en Nueva York hasta su vencimiento en 2023.

Freno a los embargos de empresas públicas

La formalización de este preacuerdo trae un alivio inmediato sobre activos estratégicos.

A raíz del entendimiento, se solicitó suspender una demanda de Bainbridge iniciada en octubre de 2025, donde el fondo pretendía cobrarse mediante la entrega de las acciones estatales en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.

No obstante, el documento presentado ante la jueza Preska no menciona la causa vinculada a las acciones de YPF, proceso donde Argentina cuenta con una defensa legal distinta.

Por el lado de Attestor, su participación en el litigio comenzó en 2014, luego de que la entidad con sede en Islas Caimán adquiriera títulos públicos en situación de impago.

Mecanismo de cancelación

A diferencia de otras negociaciones, este cierre no implica un desembolso directo de fondos frescos por parte de la actual administración, sino que se nutre de recursos ya retenidos por la justicia estadounidense.

Sobre la naturaleza de esta resolución, el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, detalló: "Este es el primer caso de la era Milei que se cierra como consecuencia de haber satisfecho las necesidades financieras de los demandantes. La Argentina no pagó, sino que la embargaron y, como los demandantes se dan por cobrados, se cierra el caso".

El tribunal será notificado próximamente sobre el estado de las conversaciones finales y si existe alguna necesidad de retomar las acciones legales en el futuro.