El Gobierno licitó más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y completó el mapa de concesiones

El Poder Ejecutivo nacional concretó un paso clave en el programa de transferencia al sector privado de la red vial del país al realizarse la apertura de los sobres con las ofertas económicas correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC).

Este procedimiento administrativo comprendió la licitación de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, divididos en ocho tramos específicos que atraviesan los territorios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

La convocatoria pública registró una alta participación corporativa con la presentación de más de 20 empresas oferentes interesadas en la administración y mantenimiento de los corredores.

Con la apertura de este bloque, el Ministerio de Economía completó el esquema de los 9.000 kilómetros de rutas que la administración central había seleccionado para someter a un esquema de explotación y conservación privada en todo el territorio nacional.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada.



Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe,... — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

Detalle de los ocho tramos licitados

Las ofertas presentadas por los consorcios viales se distribuyeron para cubrir la gestión técnica de las siguientes trazas de la red nacional:

Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34.

Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la ruta nacional 34.

Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros sobre la ruta nacional 11.

Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18.

Tramo Cuyo: 329 kilómetros sobre la ruta nacional 7.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó el valor logístico del proceso al señalar que estas rutas son "fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional".

El titular de la cartera económica anticipó que las intervenciones de infraestructura darán inicio en el corto plazo: "Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos", concluyó a través de un comunicado difundido por la agencia Noticias Argentinas.

Estado de las fases previas del programa

El desarrollo de la RFC se compone de tres instancias diferenciadas. En lo que respecta a la Etapa I, las autoridades nacionales formalizaron en el mes de enero la firma de los contratos de adjudicación para la toma de posesión y mantenimiento de 741 kilómetros que componen el corredor del Mercosur.

Este bloque incluyó el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, una conexión clave para el acceso a las terminales portuarias del Gran Rosario.

El control de dicha fase inicial quedó asignado a la firma Autovía Construcciones y Servicios para el Tramo Oriental (rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes), mientras que el Tramo Conexión (vínculo interprovincial entre Entre Ríos y Santa Fe) quedó bajo la órbita de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

Por último, la Etapa II del esquema de privatización se encuentra en proceso de evaluación técnica tras registrarse 15 oferentes en su respectiva apertura de sobres.