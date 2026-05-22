El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación económica: en navegación, mercado inmobiliario y finanzas

El Poder Ejecutivo nacional finalizó la redacción de un nuevo paquete legislativo que enviará al Congreso, el cual contempla la desregulación de la libre navegación fluvial, el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el ámbito financiero.

La iniciativa, que se encuentra avanzada en un 95%, forma parte de un conjunto de diez proyectos que podrían anunciarse de forma inminente para reducir costos operativos y aumentar la competitividad en diversas actividades económicas.

Apertura de los ríos al transporte extranjero

El proyecto elaborado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger propone modificar el decreto-ley de cabotaje (19.492) para habilitar el transporte fluvial de barcos de bandera extranjera en los ríos internos del país.

Actualmente, el comercio entre puertos locales está reservado de manera exclusiva para embarcaciones de bandera nacional, con tripulación y mandos mayoritariamente argentinos.

Desde la perspectiva oficial, estas restricciones contradicen el Artículo 26 de la Constitución Nacional.

El argumento central del Ejecutivo señala que la normativa vigente encarece la logística de los productores del norte argentino y de las provincias mesopotámicas.

Asimismo, se prevé que el personal de firmas extranjeras no quede alcanzado por los convenios colectivos locales, lo que disminuiría las tarifas de los fletes.

Cambios en el sector inmobiliario y financiero

En lo que respecta al mercado de bienes raíces, la propuesta legislativa contempla la eliminación de la matriculación obligatoria para los corredores, la supresión de los honorarios mínimos y la remoción de barreras de entrada al sector.

Con esta modificación, cualquier persona quedaría habilitada para intermediar en operaciones inmobiliarias sin la exigencia de una formación profesional obligatoria, con el fin de incrementar la competencia.

Por otra parte, el texto incluye reformas orientadas a la industria del seguro y a los instrumentos financieros.

El objetivo planteado por la administración central en este apartado es abaratar los costos del crédito y facilitar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas industrias.

Próximos pasos en el Congreso

La iniciativa se sumaría a otras reformas que el oficialismo impulsa en el ámbito legislativo, en el marco de una agenda que cosechó avances recientes en las cámaras comerciales y legislativas. Fuentes oficiales informaron sobre el estado del proyecto, al tiempo que confirmaron que los detalles finales dependen de la mesa política del Gobierno.

"El texto está listo en un 95% para ser enviado al Congreso, con un pequeño margen para realizar cambios de último momento", señalaron las fuentes consultadas respecto de la iniciativa que podría acompañar a otros proyectos de peso como el denominado super-RIGI.