Operación Nanook: de qué se trata el despliegue militar en el Ártico al que el Gobierno enviará al Ejército

El Gobierno nacional enviará un proyecto de ley al Congreso para autorizar la participación del Ejército Argentino en la Operación Nanook, el principal despliegue militar anual de Canadá en el Ártico.

La iniciativa fue confirmada tras las conversaciones bilaterales entre el presidente Javier Milei y el primer ministro canadiense, Mark Carney, con el objetivo de profundizar los lazos de cooperación con socios occidentales. La misión, bajo la gestión del Ministerio de Defensa consistirá en un despliegue estrictamente técnico y de observación.

La operación Nanook tiene como propósito proyectar la soberanía de Canadá en el Ártico.

La Operación Nanook constituye la maniobra estratégica insignia de las Fuerzas Armadas Canadienses en sus regiones septentrionales. Este adiestramiento integral, desarrollado anualmente desde 2007, abarca áreas extremas como Yukón, Nunavut y los Territorios del Noroeste.

Proyectar la soberanía de Canadá en el Ártico, el propósito principal

El propósito central del ejercicio es proyectar la soberanía del país norteamericano sobre el Ártico, optimizando la capacidad de respuesta militar e institucional ante emergencias de seguridad o contingencias ambientales en zonas polares.

Durante los despliegues, que movilizan a más de 1.300 efectivos, se realizan maniobras complejas que incluyen simulacros de defensa contra amenazas simuladas, patrullajes de soberanía, buceo en aguas frías y operaciones aéreas conjuntas.

Asimismo, las tropas canadienses se ejercitan en la instalación de nodos logísticos permanentes y en tácticas de supervivencia extrema bajo temperaturas inferiores a los -30 °C.

Para las Fuerzas Armadas de la Argentina, esta misión representará una oportunidad de capacitación en logística polar y operaciones en climas de frío extremo. Ya que el país mantiene un despliegue histórico permanente en la Antártida, los observadores del Ejército estudiarán la compatibilidad operativa, el uso de tecnología adaptada al congelamiento y la coordinación interagencial que aplica Canadá junto a otras fuerzas aliadas de la región.

Desde Defensa aclararon que la comitiva argentina no formará parte de misiones de combate, por lo que la inserción en este ejercicio militar responde a la estrategia internacional de la Casa Rosada orientada a consolidar la interoperabilidad con naciones miembro de la OTAN.

Si bien la Operación Nanook es un ejercicio soberano del gobierno canadiense y no una misión oficial de la Alianza Atlántica, el Ejecutivo argentino utiliza este acercamiento para asimilar estándares occidentales de defensa. Este movimiento complementa otras actividades recientes de articulación militar, como los ejercicios conjuntos con Estados Unidos en el Mar Argentino.

El envío de las tropas de observación a Canadá está pautado para 2027, y el Poder Ejecutivo acelerará el trámite legislativo correspondiente en las próximas semanas.